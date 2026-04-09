Concacaf Champions Cup: ¿Qué necesitan los equipos de la Liga MX para avanzar a las semifinales?

Después de los partidos de ida que disputaron los equipos mexicanos en los Cuartos de Final de la Copa de Campeones de la Concacaf, esto es lo que necesitan América, Cruz Azul, Tigres y Toluca para avanzar a las semifinales.

América

Si desean mantenerse con vida en el torneo internacional, las “Águilas” del América deberán ganar por cualquier marcador. O en un escenario más complejo, amarrar un empate a cero ante Nashville.

Un empate con goles o la victoria del equipo estadounidense eliminaría a la escuadra azulcrema de la Copa de Campeones de la Concacaf, más aún porque el partido de ida culminó sin goles.

Sin embargo, para fortuna del América, el compromiso de vuelta se disputará en el Estadio Azteca (Banorte).

América y Nashville en la ida de cuartos de final / Foto: AP

Cruz Azul

La corona de Cruz Azul peligra, especialmente después de la goleada (0-3) que le propinó LAFC en el partido de ida, correspondiente a los Cuartos de Final del certamen. Razón por la que, durante la vuelta que se disputará en territorio mexicano, los cementeros forzosamente necesitan ganar por una diferencia mínima de cuatro goles.

En este escenario, cualquier anotación de la escuadra angelina obligaría a que el equipo de la Liga MX aumente aún más la diferencia.

Si el duelo termina en un empate o una derrota, automáticamente “La Máquina” quedaría eliminada de la Copa de Campeones de la Concacaf.

LAFC goleó al Cruz Azul / Foto: AFP

Tigres

La ventaja de dos goles (2-0) que Tigres selló en “El Volcán” les permite respirar, de cara al partido de vuelta que jugarán contra los Seattle Sounders.

Pese al saldo negativo que los felinos guardan en el hogar de la escuadra estadounidense, basta con que el equipo regiomontano consiga otro triunfo o en todo caso, un empate, para clasificar a las semifinales de la Copa de Campeones de la Concacaf.

Tigres y Seattle Sounders, durante los Cuartos de Final de la Concacaf Champions Cup - Foto: Imago7

Toluca

Después de encender “El Infierno” con un hat-trick de Paulinho y un gol de Nicolás Castro, el vigente bicampeón del futbol mexicano selló una cómoda ventaja (4-2) ante LA Galaxy.

En este escenario, los “Diablos Rojos” necesitan un empate u otro triunfo para avanzar sin problemas a las semifinales de la Copa de Campeones de la Concacaf.

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Toluca en festejo de gol, durante los Cuartos de Final de la Concacaf Champions Cup - Foto: Imago7

¿Cuándo se jugarán los partidos de vuelta en los Cuartos de Final de la Concacaf Champions Cup?

Martes, 14 de abril

Cruz Azul vs LAFC | 19:00 horas (tiempo del centro de México).

vs | 19:00 horas (tiempo del centro de México). América vs Nashville | 21:30 horas (tiempo del centro de México).

Miércoles, 15 de abril

LA Galaxy vs Toluca | 19:00 horas (tiempo del centro de México).

vs | 19:00 horas (tiempo del centro de México). Seattle Sounders vs Tigres | 21:30 horas (tiempo del centro de México).

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