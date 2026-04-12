Más Información

Braulio Luna critica la actitud de los jugadores de la Selección Mexicana: "Son muy fríos"

Braulio Luna critica la actitud de los jugadores de la Selección Mexicana: "Son muy fríos"

Pumas y Efraín Juárez conquistan los mejores MEMES tras derrotar a Mazatlán FC en CU

Pumas y Efraín Juárez conquistan los mejores MEMES tras derrotar a Mazatlán FC en CU

Unión de Berlín hace historia, Marie-Louise Eta es la primera mujer en dirigir en la Bundesliga

Unión de Berlín hace historia, Marie-Louise Eta es la primera mujer en dirigir en la Bundesliga

Toluca vs Atlético de San Luis - EN VIVO - Jornada 14 del Clausura 2026

Toluca vs Atlético de San Luis - EN VIVO - Jornada 14 del Clausura 2026

Rory McIlroy es bicampeón del Masters de Augusta y llega a seis Majors en su carrera

Rory McIlroy es bicampeón del Masters de Augusta y llega a seis Majors en su carrera

La victoria (3-1) sobre el Mazatlán FC le permitió a los dar un paso importante para conseguir uno de los ocho boletos de la Liguilla.

Sin embargo, a pesar de sentirse "muy contento e ilusionado por el paso" de su equipo, Efraín Juárez prefiere ser mesurado y no futurear con la posibilidad de conquistar el título.

"Sería muy irrespetuoso hablar de otras cosas que no sea el primer objetivo. Matemáticamente, no estamos [clasificados] y no es el momento de pensar en otras circunstancias; tenemos el sueño, pero vamos paso a paso", declaró.

En conferencia de prensa pospartido, el timonel auriazul fue "muy sincero" y aceptó que todavía les "falta mucho por recorrer" para alcanzar la ansiada octava estrella, pero considera que van por el camino correcto.

Lee También

"El equipo cada vez es más sólido, entiende a lo que juega. Defensivamente, ha crecido; ofensivamente, tiene muy claro lo que pretendemos ser, [pero] para pensar en otros objetivos, tenemos que crecer en muchísimos aspectos", reconoció.

Sobre el primer análisis de sus Pumas ante los Cañoneros, Efraín Juárez aplaudió la actitud del rival y señaló que tendrán que aprender de los errores que cometieron para no repetirlos en los duelos decisivos.

"[Sergio Bueno] ha cambiado a un Mazatlán que es difícil de roer, un rival que nos pudo hacer el 2-2; fue un partido complicadísimo. Tenemos que aprender de estas circustancias para mejorar, es una gran lección porque, si estas cosas te pasan en la Liguilla...", detalló.

Lee También

De cara al cierre de la Fase Regular del Clausura 2026, el estratega mexicano es consciente de que deberá seguir sumando la mayor cantidad de puntos para ser parte de la Fiesta Grande, por lo que se enfoca en el "partido importante de visita" que tendrán en la siguiente jornada.

"Desde que estoy, no pasaba eso que tengamos la pobilidad muy cerca [de clasificar] faltando tres fechas; normalmente, siempre hacíamos número en la última jornada, pero quiero pensar en San Luis, vamos partido a partido. Ojalá que nos pueda alcanzar para cumplir, lo más pronto posible, nuestro primer objetivo", manifestó .

Google News

Noticias según tus intereses

TEMAS RELACIONADOS