La victoria (3-1) sobre el Mazatlán FC le permitió a los Pumas dar un paso importante para conseguir uno de los ocho boletos de la Liguilla.

Sin embargo, a pesar de sentirse "muy contento e ilusionado por el paso" de su equipo, Efraín Juárez prefiere ser mesurado y no futurear con la posibilidad de conquistar el título.

"Sería muy irrespetuoso hablar de otras cosas que no sea el primer objetivo. Matemáticamente, no estamos [clasificados] y no es el momento de pensar en otras circunstancias; tenemos el sueño, pero vamos paso a paso", declaró.

“Matemáticamente, no estamos clasificados y ese es nuestro primer objetivo” 🗣️



Efraín Juárez señala que no puede pensar en conquistar el título con los Pumas porque todavía no tiene el boleto asegurado a la Liguilla 🔥 pic.twitter.com/VdcdjOfpKk — Universal Deportes (@UnivDeportes) April 12, 2026

En conferencia de prensa pospartido, el timonel auriazul fue "muy sincero" y aceptó que todavía les "falta mucho por recorrer" para alcanzar la ansiada octava estrella, pero considera que van por el camino correcto.

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"El equipo cada vez es más sólido, entiende a lo que juega. Defensivamente, ha crecido; ofensivamente, tiene muy claro lo que pretendemos ser, [pero] para pensar en otros objetivos, tenemos que crecer en muchísimos aspectos", reconoció.

Sobre el primer análisis de sus Pumas ante los Cañoneros, Efraín Juárez aplaudió la actitud del rival y señaló que tendrán que aprender de los errores que cometieron para no repetirlos en los duelos decisivos.

"[Sergio Bueno] ha cambiado a un Mazatlán que es difícil de roer, un rival que nos pudo hacer el 2-2; fue un partido complicadísimo. Tenemos que aprender de estas circustancias para mejorar, es una gran lección porque, si estas cosas te pasan en la Liguilla...", detalló.

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De cara al cierre de la Fase Regular del Clausura 2026, el estratega mexicano es consciente de que deberá seguir sumando la mayor cantidad de puntos para ser parte de la Fiesta Grande, por lo que se enfoca en el "partido importante de visita" que tendrán en la siguiente jornada.

"Desde que estoy, no pasaba eso que tengamos la pobilidad muy cerca [de clasificar] faltando tres fechas; normalmente, siempre hacíamos número en la última jornada, pero quiero pensar en San Luis, vamos partido a partido. Ojalá que nos pueda alcanzar para cumplir, lo más pronto posible, nuestro primer objetivo", manifestó Efraín Juárez.