Pachuca le pasa por encima a Santos con hat-trick de Pocho Guzmán y da pasos firmes rumbo a Liguilla

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Cuidado con estos Tuzos en Liguilla. Sin duda, serán una piedrita en el zapato para cualquier rival.

El no tuvo piedad y le pasó por encima (4-2) al Santos, con una espectacular actuación de Víctor Guzmán.

El Pocho se lució con un hat-trick (14', 33' y 59') en el estadio Hidalgo y se llevó las palmas del público, cuando fue sustituido cerca del final.

Noche redonda la que vivió el volante mexicano que está teniendo un segundo aire en su carrera. Las tres anotaciones reflejaron la gran calidad que tiene.

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Esteban Solari y sus dirigidos no desperdiciaron la oportunidad de enfrentarse al peor equipo del torneo y, de manera contundente, se quedaron con los tres puntos en casa.

Aunque, los Guerreros intentaron dar la sorpresa y pegaron primero, con un gol de vestidor de Lucas Di Yorio (1').

La algarabia duró poco en el conjunto de la Comarca Lagunera. El Pachuca reaccionó a tiempo y se adelantó en el marcador.

La diferencia era sólo de un gol, pero la roja que recibió Bruno Amione (51') fue el momento bisagra del partido. Después, los Tuzos se dieron un festín, de la mano del Pocho Guzmán.

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Carlos Sánchez selló el triunfo en el minuto 71. Los Guerreros ya estaban hundidos por completo.

Cerca del final (88'), provocaron que Jonatan Ramirez hiciera un autogol para hacer menos humillante la derrota.

El Pachuca de Esteban Solari sigue dando pasos importantes rumbo a la del futbol mexicano, donde será un obstáculo bastante difícil de superar. Ojo con los Tuzos.

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