Resultado Liga MX: Xolos de Tijuana triunfan en el regreso de Gilberto Mora a las canchas

La victoria (1-2) de los “Xolos” de Tijuana no solo representó un buen augurio para el “Loco” Abreu, rumbo al cierre de la fase regular del torneo Clausura 2026. La esperanza se extendió hasta la Selección Mexicana ya que, en el duelo ante los “Bravos” de Juárez, Gilberto Mora regresó a las canchas.

En el segundo capítulo del partido, el volante mexicano entró de cambio por Ramiro Árciga, después de que una pubalgia crónica lo alejó del balompié por tres largos meses. Parecía que “Morita” reaparecería con todo y gol desde los once pasos, sin embargo, el arbitraje decidió lo contrario

Lo cierto es que los “Bravos” de Juárez arrancaron el compromiso con una amplia desventaja, ya que —desde el minuto tres— se quedaron con solo diez jugadores, tras una tarjeta roja para el español “Monchu”.

Situación que Tijuana aprovechó para abrir el marcador en el 43'. En ese momento, Kevin Castañeda remató con la izquierda desde el centro del área. El segundo tanto de la escuadra fronteriza llegó diez minutos después, obra de Ramiro Árciga.

Pese a que Juárez reapareció en el 89' con un penal de Guilherme Castilho, no fue suficiente para alcanzar a los dirigidos por el “Loco” Abreu.

En la próxima fecha del torneo, con el regreso de Gilberto Mora, los “Xolos” de Tijuana visitarán a Cruz Azul. Mientras que, en contraste, los “Bravos” de Juárez jugarán contra León.

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