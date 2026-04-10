Más Información

Comienza la etapa final de la Copa del Mundo de Tiro con Arco en Puebla con espectacular ceremonia

Comienza la etapa final de la Copa del Mundo de Tiro con Arco en Puebla con espectacular ceremonia

Gilberto Mora regresa a las canchas con los Xolos de Tijuana

Gilberto Mora regresa a las canchas con los Xolos de Tijuana

Sebastián Cáceres alza la voz y defiende a Henry Martín de "polémicas falsas"

Sebastián Cáceres alza la voz y defiende a Henry Martín de "polémicas falsas"

María Sánchez guía goleada de México sobre Islas Vírgenes

María Sánchez guía goleada de México sobre Islas Vírgenes

Resultado Liga MX: León derrota a Puebla para sumar una tercera victoria consecutiva

Resultado Liga MX: León derrota a Puebla para sumar una tercera victoria consecutiva

La ausencia de Henry Martín ha levantado polémica y en algunos casos los rumores apuntan a una ruptura con André Jardine, el técnico del .

Sin embargo, al interior de las Águilas piden "no inventar cosas" y aseguran que la situación no pasa por una mala relación entre el capitán azulcrema y el estratega brasileño.

“Dejen de inventar cosas porque eso que sacan de Henry (Martín) no tiene nada que ver, lo inventan para generar polémica o justificación pero lo que pasa con Henry que es un tema médico", dijo contundente Sebastián Cáceres.

Lee también

El central uruguayo asegura que el deseo de La Bomba es volver lo antes posible para esta recta final de la Fase regular del torneo Clausura 2026 de la Liga MX.

"Él quiere volver, se le ha dificultado y no pasa por otro lado, es por eso. Lo mejor es dejar de inventar cosas. Si no ha vuelto no es por otra cosa que por su estado físico”, enfatizó Cáceres.

Enfrentar a Cruz Azul en el regreso al Estadio Banorte significa mucho para Sebas Cáceres, como para todo el equipo. Jugar en casa es algo que necesitaban para este cierre de torneo.

“Es muy importante para todos volver a jugar en casa, sentirnos en casa. Va a ser algo muy positivo para todos porque algunos de los nuevos que han llegado no habían jugado en el estadio", apuntó.

"Será positivo en todos los sentidos. Que sea el primer partido un Clásico motiva mucho. Para el grupo sumará mucho volver a jugar en casa. Siempre jugaremos en una cancha en buenas condiciones”, concluyó el central uruguayo.

Lee también

Google News

Noticias según tus intereses

TEMAS RELACIONADOS