Liga MX: Pachuca vs Santos – EN VIVO – Jornada 14 – Clausura 2026

El Pachuca recibe, esta noche, al Santos en el estadio Hidalgo, en un partido bastante disparejo.

Por un lado, los Tuzos se encuentran ubicados en el cuarto lugar de la tabla general, con 25 puntos, producto de siete victorias y cuatro empates.

De esta manera, el equipo hidalguense está en la lucha por asegurar su boleto para la Liguilla del Clausura 2026 y, si se mantiene entre los primeros cuatro lugares, todavía mejor.

La escuadra de Esteban Solari llega a este compromiso con una racha de cinco sin conocer la derrota, gracias a tres triunfos y dos empates.

Su última derrota fue en la Jornada 8, contra el Mazatlán FC; desde entonces ha sumado 11 de 15 puntos posibles.

Además, viene de obtener tres unidades más que valiosas en su visita al Cruz Azul, por lo que llega motivada para este duelo contra los Guerreros.

Para el conjunto de la Comarca Lagunera, la situación es, completamente, diferente.

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De momento, se encuentra en el fondo de la clasificación, con apenas nueve puntos, luego de las primeras 13 jornadas.

Solamente, ha podido conseguir dos triunfos a lo largo del Clausura 2026, por lo que necesita, urgentemente, obtener una más.

Para el Santos, sólo le queda pelear en la recta final de la Fase Regular del torneo, para concluirlo de una manera más honrosa.

Mientras que el Pachuca necesita seguir ganando para alcanzar su primer objetivo lo más pronto posible. Debe demostar que puede ser un cabello negro en la Fiesta Grande.

Los Tuzos tienen muy de cerca a los Pumas, por lo que la victoria es fundamental para seguir por encima y permanecer dentro de los primeros cuatro lugares, al menos por una semana más.

De igual forma, hacerse todavía más fuertes en el Hidalgo es un objetivo que tienen los Tuzos, de cara la Liguilla.

De los cinco partidos que han disputado como locales, no han perdido ni uno solo, con salgo de cinco triunfos y dos empates.

Incluso, en caso de ganar, se meterían en la lucha por la cima de la tabla general del Clausura 2026.

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Sigue aquí el minuto a minuto del Pachuca vs Santos

Universal Deportes 06:20 PM Liga MX: Pachuca vs Santos – EN VIVO – Jornada 14 – Clausura 2026



