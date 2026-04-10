Gilberto Mora regresa a las canchas con los Xolos de Tijuana

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El futbol mexicano vuelve a sonreír y seguramente, , técnico de la Selección Mexicana, es el más feliz en estos momentos con el regreso de Gilberto Mora.

Después de tres meses de ausencia debido a una pubalgia crónica que lo dejó fuera de las canchas, el joven volante mexicano reapareció con los Xolos de Tijuana en el encuentro frente a los Bravos de Juárez.

Mora ingresó de cambio al minuto 62 por Ramiro Árciga. El seleccionado nacional no jugaba desde el 17 de enero, en la Jornada 3 del actual torneo Clausura 2026 frente al Atlético de San Luis en el estadio Caliente.

Tres meses que también lo dejaron fuera de la Selección Mexicana. Cuando su nombre parecía inamovible rumbo a la Copa del Mundo 2026, apareció la lesión que lo dejó fuera de toda actividad.

Con el Tricolor se perdió los duelos ante Panamá, Bolivia, Islandia y la Fecha FIFA de marzo ante las Selecciones de Portugal y Bélgica.

Gil tiene poco más de un mes para retomar el nivel que lo llevó como figura al Mundial Sub-20 y a conquistar la Copa Oro con la Selección Mexicana del Vasco Aguirre, el pasado mes de junio ante Estados Unidos.

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Gilberto Mora en la banca con los Xolos de Tijuana, durante la fase regular del torneo Clausura 2026 de la Liga MX - Foto: Imago7
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