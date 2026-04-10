En América lanzan advertencia, previo al Clásico Joven contra Cruz Azul: Ya se han llevado sorpresas

Ya perdieron contra Chivas, ya lo hicieron también frente a Pumas... Perder otro Clásico en el actual Clausura 2026 es impensable al interior del América. Mañana, reciben en el Estadio Banorte a Cruz Azul, su tercer gran partido de la fase regular.

El uruguayo Sebastián Cáceres, central del América, confía en revertir la situación mañana por la noche de la mano de su afición, contra La Máquina de Nicolás Larcamón.

“No lo hemos planteado porque no está en nuestros planes perder otro Clásico. No sabemos que se haya hablado. Sabemos que es importante ganar por el tema de sumar puntos. Los Clásicos son importantes para ganar, porque puede significar subir la moral del equipo”, declaró el charrúa en conferencia de prensa.

Lee también Cruz Azul se llena de emoción en La Noria; homenaje y unión antes del Clásico Joven ante América

Sebastián Cáceres, emocionado por el regreso del América al 🏟 Banorte



🗣 "Para el grupo va a sumar mucho volver a jugar en casa" 🦅 pic.twitter.com/Lh0KA6nOtj — Universal Deportes (@UnivDeportes) April 10, 2026

La tabla dicta dos realidades distintas entre América y Cruz Azul. Mientras los Cementeros luchan por mantenerse cerca del liderato, las Águilas pelean desesperadamente por un boleto a la Fiesta Grande; sin embargo, Cáceres advierte no dar por muerto a los azulcrema.

“Creo que es difícil dar al América por muerto. Lo han hecho en ocasiones y se han llevado una sorpresa. Es parte de cuando las cosas no se dan, siempre habrá críticas o se siente que las cosas no saldrán a flote y cuando las cosas se dan, se dice que es el mejor equipo. Así son las cosas en América", lanzó contundente

"Cuando las cosas no van tan bien como en estos momentos, se desvalora lo que puede lograr el equipo aunque no se hayan dado los resultados”, agregó Cáceres.

América, el culpable de mantenerse con la Selección de Uruguay

El joven central de las Águilas es un constante en las convocatorias de Marcelo Bielsa en la Selección de Uruguay y asegura todo se lo debe a su paso por el América desde 2020.

“Sin duda es por América. En otro equipo no creo que me hubiesen visto con los ojos que me ven en este equipo. Saben que estoy acostumbrado a jugar con presión, con la intención de siempre ser protagonista y eso a un entrenador le suma mucho, él me lo ha hecho saber", aseveró.

Lee también Keylor Navas, el ejemplo anhelado en Pumas; Antonio Sancho valora su renovación