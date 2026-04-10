La última vez que América se quedó sin boleto a una Liguilla fue en el Clausura 2017. Han pasado 16 torneos desde que las Águilas no faltan a una Fiesta Grande y el actual Clausura 2026 despierta algunos fantasmas de hace nueve años.

El presente del América no es el mejor. Con apenas 18 puntos y ubicados en la sexta posición de la tabla, los azulcrema buscan un cierre destacado que mantenga su racha sin faltar a la fase final.

En aquel Clausura 2017, los de Coapa llegaban a la Jornada 14 con el mismo número de unidades, lamentablemente para la causa americanista, de los últimos cuatro encuentros sólo ganaron uno y quedaron en la novena posición, con apenas 21 puntos.

Sin embargo, también está otro antecedente positivo y con final feliz para las Águilas: el Apertura 2024. La temporada en la que firmaron su tricampeonato.

En esa campaña, los capitalinos también llegaron a la Jornada 14 con las mismas 18 unidades, pero en esa ocasión sí lograron meterse a la octava posición; de 12 puntos posibles sumaron nueve.

Si bien, tuvo que superar la fase de Play-in, América finalizó la fase regular con 27 puntos y coronándose frente a Monterrey.

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