Liga MX: Horarios y canales para ver EN VIVO los partidos de HOY viernes 10 de abril

Este viernes 10 de abril, se pone en marcha una nueva jornada del futbol mexicano, con dos partidos que podrína definir el futuro de cuatro clubes.

Hoy arranca la Fecha 14 del Clausura 2026, por lo que cada vez está más cerca de que comience la Liguilla.

Por tal motivo, cada juego se vuelve más importante; todos los puntos son necesarios para tener aspiraciones de clasificar a la Fiesta Grande.

Con sólo cuatro jornadas por disputarse de la Liga MX, ningún equipo se puede dar el lujo de dejar escapar unidades.

El Puebla, el León, el FC Juárez y el Tijuana saltan al terreno de juego, este día, para buscar sumar un triunfo que les permita todavía soñar con estar entre los ocho mejores equipos del torneo.

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Para la Franja, la Fiera, los Bravos y los Xolos, esta podría ser su última oportunidad de acercarse a la zona de Liguilla.

Por lo tanto, los cuatro conjuntos tratarán de quedarse con la victoria para no despedirse de tener opciones reales de obtener uno de los ocho boletos para la siguiente Fase.

El Puebla marcha en la decimaquinta posición de la tabal general, con 13 puntos, por lo que deberá sumar de a tres para no rezagarse.

El León está en el puesto 11 de la clasificación, con 16 unidades, y una victora le permitiría meterse en la pelea por la Liguilla.

Por su parte, el FC Juárez está en el lugar 10, así que también tiene amplias posibilidades de seguir luchando por instalarse entre los ocho clasificados.

Mientras que el Tijuana marcha en la decimosegunda posición y necesita, de manera urgente, recuperarse, si no tiene intención de quedar eliminado antes de lo esperado.

Cabe resaltar que los dos encuentros de viernes 10 de abril serán transmitidos por televisión abierta.

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Horarios y canales para ver EN VIVO los partidos de la Liga MX de HOY

Puebla vs León

Fecha: Viernes 10 de abril

Hora: 19:00

Estadio: Cuauhtémoc

Transmisión: Azteca 7/FOX/FOX One