Liga MX: Así marcha la tabla de posiciones previo a la Jornada 14 del Clausura 2026

Ya sólo quedan cuatro jornadas para definir la Liguilla del torneo Clausura 2026 de la Liga MX y así marchan las cosas en la competencia local.

Después de 13 jornadas, las Chivas siguen en lo alto de la clasificación con 31 puntos, a cuatro de distancia de Cruz Azul y cinco del Toluca; los equipos más cercanos al liderato.

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Los Tuzos de Pachuca son cuartos con 25 unidades. Los otros equipos que completan los puestos de la Fiesta Grande son Pumas (24), América (18), Atlas (18) y Tigres (17).

Los Rayos de Necaxa, FC Juárez y León, los tres con 16 puntos, son los lugares nueve, 10 y 11, respectivamente, que aspiran a los últimos lugares de Liguilla.

Por ahora, matemáticamente ningún equipo ha quedado eliminado en este Clausura 2026, aunque las posibilidades ya son mínimas para varios clubes.

¿Cómo se jugará la Jornada 14 del Clausura 2026?

Esta Jornada 14 del torneo Clausura 2026 tendrá dos partidos que roban reflectores aunque uno se encuentra como el choque principal de esta semana: el América vs Cruz Azul.

El otro duelo atractivo es la visita de las Chivas al Estadio Universitario para enfrentar a los Tigres de Guido Pizarro.

Viernes

Puebla vs León/ 19:00 horas

FC Juárez vs Tijuana/ 21:06 horas

Sábado

Tigres vs Chivas/ 17:00 horas

Querétaro vs Necaxa/ 17:00 horas

Atlas vs Monterrey/ 19:00 horas

Pachuca vs Santos/ 19:00 horas

América vs Cruz Azul/ 21:05 horas

Domingo

Pumas vs Mazatlán/ 12:00 horas

Toluca vs Atlético de San Luis/ 19:00 horas

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