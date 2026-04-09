Liga MX: ¿Qué partidos se jugarán en la Jornada 14 del Clausura 2026?

A partir de este viernes, 10 de abril, sonará el silbatazo para la catorceava fecha del torneo Clausura 2026 de la Liga MX. Este fin de semana se disputarán nueve partidos, de los cuales el más atractivo es el Clásico Joven que tendrá como escenario el Estadio Azteca (Banorte).

A falta de cuatro jornadas más para que termine la fase regular, Chivas ocupa el liderato del actual certamen. Debajo de los rojiblancos se encuentran Cruz Azul y Toluca. El resto de la zona de Liguilla se reparte entre Pachuca, Pumas, América, Atlas y Tigres.

Estos son los partidos que se jugarán del 10 al 12 de abril en el futbol mexicano.

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Chivas, durante la fase regular del torneo Clausura 2026 de la Liga MX - Foto: Imago7

Estos son los partidos que se jugarán en la Jornada 14 del Clausura 2026

Viernes, 10 de abril

Puebla vs León | 19:00 horas | Transmisión por la señal de FOX One y Azteca 7 .

vs | 19:00 horas | Transmisión por la señal de y . Juárez vs Tijuana | 21:06 horas| Transmisión por la señal de FOX One y Azteca 7.

Sábado, 11 de abril

Querétaro vs Necaxa | 17:00 horas | Transmisión por la señal de FOX On e .

vs | 17:00 horas | Transmisión por la señal de e Tigres vs Chivas | 17:00 horas | Transmisión por la señal de FOX One y Azteca 7 .

vs | 17:00 horas | Transmisión por la señal de y . Atlas vs Monterrey | 19:00 horas | Transmisión por la señal de TUDN , ViX Premium y Canal 5 .

vs | 19:00 horas | Transmisión por la señal de , y . Pachuca vs Santos Laguna | 19:00 horas | Transmisión por la señal de FOX On e .

vs | 19:00 horas | Transmisión por la señal de e América vs Cruz Azul | 21:05 horas | Transmisión por la señal de TUDN, ViX Premium y Canal 5.

Domingo, 12 de abril

Pumas vs Mazatlán | 12:00 horas | Transmisión por la señal de TUDN y Las Estrellas .

vs | 12:00 horas | Transmisión por la señal de y . Toluca vs Atlético de San Luis | 19:00 horas | Transmisión por la señal de TUDN, ViX Premium y Canal 5.

*Horarios en tiempo del centro de México.

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