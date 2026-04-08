Más de mil pesos costará el estacionamiento en el Estadio Banorte para el América vs Cruz Azul

El América regresa este sábado 11 de abril al Estadio Azteca, hoy llamado Estadio Banorte, para enfrentar a Cruz Azul en actividad de la Jornada 14 del torneo Clausura 2026 de la Liga MX.

Después de casi dos años fuera de casa, jugando como local en el Estadio Ciudad de los Deportes, las Águilas vuelven al Coloso de Santa Úrsula, que apenas reabrió sus puertas el pasado 28 de marzo con el juego entre las Selecciones de México y Portugal.

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Sin embargo, lo que al inicio parecía una gran noticia para todo el americanismo, se convirtió en una preocupación para los fans azulcrema.

Los costos de los boletos no son del todo accesibles y el precio del estacionamiento para el compromiso del sábado en el Estadio Banorte hizo que "explotara" la polémica previo al Clásico Joven entre Águilas y Celestes.

Este es el costo del estacionamiento en el Estadio Banorte. FOTO: ESPECIAL

Adquirir un lugar de estacionamiento en el Estadio Azteca, que además será habilitado de forma gratuita para los palcohabientes, tendrá un costo de $1,139.20 y puede adquirirse mediante la página de Fanki, la nueva boletera del América.

En el portal aparece la opción del Estacionamiento General y únicamente puede comprarse un lugar por persona.

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