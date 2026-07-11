Galilea Montijo ya lo puede contar sin llorar tanto, pero aún le duele hablar de cuando su hijo Mateo le dijo que quería vivir con su papá, tenía entonces 11 años, y ese ha sido uno de los momentos más difíciles y dolorosos para la conductora, lo describe como un estar "muerta en vida".

Galilea y Fernando Reina estuvieron casados durante 11 años antes de anunciar su divorcio de mutuo acuerdo en marzo de 2023, tuvieron un hijo llamado Mateo, nacido en 2012. Tras su separación, han mantenido una relación cordial y amistosa por el bienestar de su familia.

Desde hace un par de años Mateo, quien se prepara para ser un futbolista profesional, vive en Acapulco con su padre, mientras que la conductora vive en la Ciudad de México, y aunque se ven muy seguido, ella no supera la ausencia de su hijo.

Montijo confesó en el programa "Netas divinas", del que forma parte, que esa situación es algo que nunca le va a dejar de doler, confesó que el no escucharlo en la casa la hace sentir muerta en vida.

Contó que su hijo va y viene y cada vez van acomodando mejor esa dinámica, pero fue muy doloroso para ella cuando Mateo iba a cumplir 12 años, habló con ella y le dijo que quería irse a vivir con su papá.

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Recuerda que le dijo que su felicidad, en ese momento estaba con su papá , que ella podía ir a verlo las veces que quisiera, que las puertas estaban abiertas.

Aunque Montijo confiesa que le suplicó que no, al final respetó su decisión; reflexionó diciendo que los hijos son como ligas, los sueltas un poquito y sientes que se te van, pero la liga siempre regresa.

"Sabe que tiene a su mamá 24/7, pero en el momento que veo a un bebé, digo '¿a qué hora se fue el mío, a qué hora creció el mío?".

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Se sinceró al decir que no puede creer que el tiempo haya pasado tan rápido, parece que fue ayer cuando dependía de ella, que le cambiaba el pañal y le daba de comer papilla.

"Para mí el nido vacío es terrible, empezó a los 11".

Galilea Montijo con su hijo Mateo y con su novio Isaac Moreno. Instagram galileamontijo

Galilea Montijo se sintió juzgada

Galilea Montijo confesó a sus colegas de "Netas divinas" que se sintió juzgada después de que revelara que su hijo quiso irse a vivir con su padre, sintió que la gente pensaría que era una mala madre, sin embargo, su terapeuta le dijo que la decisión de su hijo estaba más encaminada con el deseo de acompañar a su padre, quien vive con uno de sus hijos.

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"Por una situación que pasó, siento que Mateo se sentía muy responsable de cuidar a su papá y me lo dijo también la terapeuta".

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Sin poder contener el llanto, la conductora reiteró que cuando su hijo se fue ella sintió que se moría, literal.

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"Para mí era... sentí que me moría, sin Mateo sentí que me moría y andaba como zombie", reveló.

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