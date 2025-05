Galilea Montijo agradeció la celebración que tuvo por el Día de las madres junto a su hijo Mateo, de 13 años, fruto de su matrimonio con su ex Fernando Reina, es con él con quien vive el joven que ya está más alto que su madre.

De hecho, la decisión de Mateo de no vivir con ella, le rompió, en un primer momento, el corazón a la conductora de "Hoy", así lo contó en el programa "Netas divinas", pues confesó que no estaba preparada para que su hijo emprendiera el vuelo.

"A mí Mateo me pidió 'mamá, me quiero ir con mi papá , entonces el papá está en Acapulco, yo estoy acá, fue un momento de '¡claro que no, yo soy tu mamá!'", contó.

Sin embargo, Mateo insistió y actualmente vive con su papá y un medio hermano mayor.

Galilea sintió que era una mala madre y la pasó muy mal.

"Se me cayó el mundo, sentí que era la peor mamá del mundo, me quería morir, sentí que me partí por la mitad; sigo sintiéndolo", expresó.

Aunque tiene contacto permanente con su hijo, lo visita y lo apoya en el camino que ha emprendido del futbol, aún no le cae el veinte.

"Me siento como zombie y ando en la vida como zombie , sintiéndome la peor mamá", confesó.

A pesar de lo difícil que ha sido para ella, sabe que su hijo necesita estar más con su padre por la etapa tan complicada que se vive como adolescente.

"Qué bueno que lo pide en una etapa difícil que es la adolescencia, sé que necesita al papá; nunca estamos preparadas para que se nos vayan", dijo.

Galilea Montijo y Mateo comparten momento madre e hijo.

Galilea Montijo presume a su hijo Mateo

En su cuenta de Instagram, Galilea Montijo le agradeció a su hijo Mateo el haber pasado un bello momento por el Día de las madres.

"Gracias amor de mi vida @r31n4m por este día y este festejo, mi mejor regalo y lo mejor que he hecho en esta vida eres tú #miamordelbueno #mividaentera. TE AMO", se lee.

Galilea Montijo con su hijo Mateo de 13 años.

Mateo y el novio de Galilea, el modelo español Isaac Moreno, ya conviven, y al parecer se llevan muy bien; la conductora y su galán están buscando un bebé, Montijo, de 51 años, desea que sea una niña.

