La cuenta regresiva para que “La casa de los famosos México” vuelva a abrir sus puertas ya comenzó, y está tarde la producción confirmó al primer integrante del programa.

Tras varias semanas de especulaciones, se anunció que Galilea Montijo regresará a la cuarta temporada del reality para encabezar al elenco de conductores.

La noticia fue dada a conocer a través de un video publicado en las redes oficiales del programa; incluso, la propia Montijo invitó al público a prepararse para una edición llena de sorpresas, estrategias y momentos que darán de qué hablar.

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Pero esa no fue la única noticia que dio la producción, también se reveló el calendario con el que serán presentados los habitantes que competirán por llevarse el triunfo en esta nueva edición.

¿Cuándo revelarán a los habitantes de “La Casa de los Famosos México”?

La producción informó que el primer habitante será presentado el próximo 5 de julio, y, a partir de esa fecha, el público conocerá poco a poco a cada uno de los participantes que formarán parte de la nueva temporada.

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Las revelaciones se realizarán diariamente hasta el 19 de julio, por lo que durante dos semanas los seguidores del reality podrán descubrir qué celebridades aceptaron el reto de vivir completamente aisladas y bajo la vigilancia de las cámaras las 24 horas del día.

Con esto, "La casa de los famosos México" inicia oficialmente su etapa de promoción rumbo al estreno, que será este 26 de julio a través de la señal de Las Estrellas.

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