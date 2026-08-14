La hermana de Emilio Lozoya Austin, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex) en el gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto, tramitó otro juicio de amparo para saber si existe nueva orden de aprehensión en su contra.

El pasado miércoles, Gilda Susana Lozoya Austin promovió la demanda de garantías en la que manifestó como acto reclamado la carpeta de investigación FED/SEIDF/CGI-CDMX/000017/2017 y como autoridades responsables a jueces con sede en el Reclusorio Norte y otros.

Ante ello, un secretario en funciones de juez concedió a la mujer una suspensión provisional para el efecto de que quede a disposición del juzgado de amparo solo en lo que se refiere a su libertad y a disposición del juez de la causa en caso de que se le imputen delitos que ameriten prisión oficiosa.

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Emilio Lozoya y su hermana, Gilda Susana Lozoya Foto: Archivo

Además de que deberá comparecer ante la autoridad que haya librado el mandamiento de captura, cuantas veces sea necesario, para la continuación del procedimiento respectivo, en caso de no hacerlo, la medida cautelar dejará de surtir efectos.

El juez de amparo dio a Gilda Susana un plazo de cinco días para pagar una garantía de 29 mil pesos, para que la suspensión provisional se mantenga vigente.

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En julio pasado, durante el proceso penal que se le inició por el caso Agronitrogenados, la Fiscalía General de la República (FGR) reveló que tiene abierta una investigación contra Gilda Susana Lozoya Austin por el delito de asociación delictuosa en el caso de los sobornos de la constructora brasileña Odebrecht.

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La FGR cree que Gilda Susana se benefició de los sobornos que la constructora brasileña habría entregado a su hermano Emilio a cambio de contratos de obra pública durante el sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto, en uno de los escándalos de corrupción que salpicaron a diversos países de Latinoamérica.

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La indagatoria data desde 2017 y tiene el número de expediente FED/SEIDF/CGICDMX/0000117/201, en la causa penal 117/2017.

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