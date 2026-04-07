Aficionados se quejan por costos elevados del América vs Cruz Azul en el estadio Banorte

Este sábado el estadio Banorte abrirá sus puertas nuevamente para albergar un partido de Liga MX y lo hará nada más y nada menos que con un Clásico Joven entre América y Cruz Azul, el mismo partido que "lo despidió" con aquella final del Clausura 2024.

Dos años después, el Coloso de Santa Úrsula vuelve a recibir a los miles de aficionados cementeros y azulcremas que, después de ver los precios de los boletos anunciados este martes, alzaron la voz en señal de protesta.

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¿CUÁNTO CUESTAN LOS BOLETOS PARA EL AMÉRICA VS CRUZ AZUL?

De acuerdo con Fanki, la plataforma oficial donde se compran los boletos para el partido, estos son los costos de los boletos en sus distintas zonas:

Cabeceras (zonas 400, 500 y 600 Sur y Norte): 683 pesos

Zona media (400 lateral): mil 025 pesos

Cabeceras intermedias (300 Preferente): mil 594 pesos

Zona 300 Lateral A y B: 2 mil 278 pesos

Detrás de porterías (100 norte y sur): 2 mil 050 pesos

Zona 100 plus: 2 mil 278 pesos

*A partir de aquí, las zonas incluyen bebidas y comidas.

Palcos Club: 3 mil 645 pesos

Terraza INTER.MX sin suite: 5 mil 696 pesos

Premium B Super Seats: 6 mil 835 pesos

Premium A Tunnel Club: 7 mil 974 pesos

Premium A Chairman's Club (la nueva zona exclusiva del estadio Banorte donde los aficionados pueden ver a los jugadores acceder al campo de juego): 9 mil 113 pesos. Cabe mencionar que en esta zona los alimentos y bebidas están incluidos con el costo del boleto.

Terraza INTER.MX Suite: 9 mil 113 pesos por ticket

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Como era de esperarse, los aficionados se expresaron en redes sociales por los altos costos de los boletos. ESPN reportó que un aficionado les escribió por privado para decirles que “nos están haciendo pagar la remodelación del estadio cuando América está jugando tan mal”.

El usuario de X (antes Twitter) @fsllarena expresó que "la neta mi querido Club América estás mega pendejo con los precios, o sea quieres sacar lo de la remodelación en 2 juegos. El equipo jugando caca, Cruz Azul nos va a ganar y tú poniendo esos precios, o sea se te olvida que tres cuartas partes de la afición ganamos el salario mínimo".