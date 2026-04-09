América planea homenaje especial para Arlindo dos Santos, previo al juego contra Cruz Azul

Después de 23 meses, las Águilas del América regresan al Estadio Azteca, hoy llamado Banorte, para enfrentar a Cruz Azul en actividad de la Jornada 14 del torneo Clausura 2026 de la Liga MX.

Para la nación americanista es motivo de alegría volver a su casa, luego de tres torneos como local en el Estadio Ciudad de los Deportes, por lo que esperan un día de fiesta el sábado 11 de abril.

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Honrar el regreso al Coloso de Santa Úrsula implica hablar de la historia de las Águilas y es por ello que planean un homenaje para el brasileño Arlindo dos Santos, autor del primer gol en dicho recinto.

"Hay nombres que construyeron esta casa. Arlindo Dos Santos es uno de ellos", escribió América en una publicación de redes sociales.

"Águilas, acompañemos este sábado en un homenaje especial a una leyenda americanista. Este sábado no solo volvemos al Estadio Banorte, volvemos a nuestra historia, a nuestra gente, a lo que nos hizo grandes", se puede leer también.

Dos Santos fue autor del primer gol en el Estadio Azteca, el 29 de mayo de 1966, en el partido entre América y el Torino de Italia que finalizó con un empate a dos goles. Arlindo abrió el marcador al minuto 10 con un derechazo desde fuera del área.

Arlindo dos Santos fue parte del equipo americanista que consiguió el primer título de liga en la temporada 1965-66.

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