Antonio Sancho se compromete a ser campeón con Pumas: Vine para conquistar el título 

Desde que Antonio Sancho asumió como vicepresidente deportivo de los Pumas, reconoció la “responsabilidad de conseguir títulos”.

Apenas cuatro meses después de su presentación, el exvolante mantiene firme la postura y se compromete a que los felinos pelearán por la corona en el Clausura 2026.

“Estamos para todo, hay que buscar el campeonato, así lo manifesté desde que llegué; para eso vine, ese es el objetivo. No entendería iniciar un torneo si no estoy pensando en conseguir el título”, declaró, en charla con EL UNIVERSAL Deportes.

A pesar del desafío mayúsculo que significa romper la sequía sin levantar trofeos del equipo auriazul, el directivo mexicano no rehuyó a la “invitación” y decidió acudir al rescate.

“Es un buen reto, pero es como los retos que he tenido en mi carrera, y lo asumí con mucho gusto, porque Pumas es mi casa, es el equipo de donde salí, donde crecí y siempre he dicho que le debo mucho. [Estoy] muy agradecido y con la ilusión de poder conseguir el campeonato tan ansiado”, manifestó.

Respecto a la actualidad, el exjugador compartió que se siente satisfecho, pero reconoció que todavía falta mucho camino por recorrer para alcanzar la octava estrella.

“Estoy contento por cómo ha crecido el equipo en lo que necesitamos, [pero] viene lo más importante, el cierre, y todavía faltan varios puntos para lograr la clasificación. Primero, hay que clasificar y tratar de quedar lo más arriba posible, para luego pensar en pelear por ese campeonato”, puntualizó Sancho.

De cara a la Fiesta Grande, el vicepresidente deportivo de los Pumas no siente presión por las expectativas que se han generado en los seguidores auriazules, porque confesó que él también tiene optimismo.

“La afición está ilusionada, se ha visto con los llenos en los últimos partidos, está entusiasmada con el equipo, y qué bueno”, señaló.

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