Efraín Juárez tiene total respaldo de Antonio Sancho en Pumas: Es mi técnico para este proyecto 

Antonio Sancho fue claro desde el primer momento que pisó La Cantera. A pesar de que no fue el director entrenador que él eligió, Efraín Juárez tendría todo su apoyo.

Cuatro meses después y, porque “los resultados ahí están”, el técnico tiene el respaldo de su vicepresidente deportivo.

“Desde que llegué, [lo dije]: a mí me invitaron a un proyecto y Efraín es mi técnico para este proyecto. Todas las semanas tenemos juntas de cómo está el equipo, la planeación, cómo lo vemos semana a semana, qué viene para después, cómo estamos… tenemos buena relación”, aseguró.

A pesar de todas las especulaciones acerca de que no existe una sana relación laboral entre ellos, Toño asegura que “para nada” han afectado el día a día al interior de la institución auriazul.

“Ruido siempre lo va a haber y lo entiendo, [porque] es parte del futbol. Llegué y ya estaba Efraín aquí y, desde el primer día, dijeron que yo venía con técnico y siempre dije que no; entiendo que hay muchos programas, muchos medios y que se tiene que hablar diario de algo”, mencionó.

Para Antonio Sancho, hay dos puntos que destacar en la gestión de Efraín Juárez: la unión del grupo y el estilo de juego.

“Se llevan bien, los que llegaron se han acoplado muy bien, han sido muy bien recibidos y cada vez se entienden más. Hemos ido mejorando, hemos ido madurando y agarrando la idea de a lo que quiere jugar Efra, se ha visto a lo largo del torneo; el equipo puede jugar de distintas maneras y eso también es importante”, valoró Toño.

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