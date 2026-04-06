Efraín Juárez acepta “tristeza” porque los jugadores de Pumas no reciben el crédito que merecen

Los Pumas se quedaron a unos cuantos segundos de conseguir una victoria importantísima ante las Chivas en el estadio Akron.

Los del Pedregal no pudieron conservar la ventaja de dos goles que tenían y permitieron que el Rebaño los alcanzara en el marcador, con un doblete de Armando González.

El conjunto de Efraín Juárez pasó, en cuestión de segundos, a sumar un solo punto de los tres que ya tenía asegurados.

Sin embargo, el director técnico mexicano prefirió enfocarse en lo rescatable que hizo su escuadra ante el superlíder de Clausura 2026.

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“Estoy feliz por ver a mi equipo que juega como quiero que juegue, porque los jugadores se matan dentro de la cancha, siguen el plan del partido y porque tácticamente todo nos salió contra el mejor equipo y en su casa”, destacó.

Además, valoró que tuvieron la posibilidad de marcar el “0-3 y el 1-3”, por lo que quedó “muy tranquilo” con el funcionamiento de sus Pumas; aunque, aceptó que tenían la intención de ganar.

“[Estoy] dolido y frustrado por la forma en la que se desarrolla el partido y porque, al final, te vas con punto en lugar de tres”, mencionó.

Acerca de la complicada seguidilla de partidos que tuvieron en las últimas semanas, el timonel auriazul valoró que los resultados no fueran adversos, pero es consciente de que todavía “falta mucho del torneo”.

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“Cuando veías el calendario, al principio del torneo, y se te venía Toluca, Cruz Azul, América y Chivas en cinco semanas mucha gente nos daba por muertos y hoy seguimos ahí; sabemos de dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde vamos”, sentenció.

Sobre la polémica arbitral que se generó al final del partido, Efraín Juárez prefirió no dar su opinión.

“La decisión del árbitro siempre la respetamos, el árbitro a veces te da y a veces te quita; [pero] del arbitraje nunca hablo. Somos humanos, ya está, del arbitraje nada, nunca han escuchado una declaración mala mía del arbitraje y nunca será así”, externó.

“Del arbitraje nunca hablo” ❌



Efraín Juárez evita opinar sobre el penalti señalado a favor de las Chivas que convirtió la Hormiga González y provocó que los Pumas no ganaran en el estadio Akron 🔥 pic.twitter.com/wDYXDU1pJA — Universal Deportes (@UnivDeportes) April 6, 2026

De igual forma, aprovechó para expresar sus sentimientos sobre que su grupo de futbolistas no recibe el reconocimiento que debería, a pesar de que han tenido una destacada participación en el Clausura 2026.

“Muchas veces no se les da el crédito a mis jugadores, a mí no, y eso da tristeza por todo el esfuerzo que hacen, [pero] el equipo se hace fuerte ante la crítica. En todo el torneo, hemos sido bastante regulares, entendemos perfectamente a lo que jugamos y estoy con mucha emoción de lo puede venir”, añadió Efraín Juárez.