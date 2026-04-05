Los MEMES estallaron en las redes tras el empate de Chivas con polémico penalti ante Pumas

La igualada de 2-2 entre el Guadalajara y los Pumas provocó una avalancha de memes en las redes sociales, donde las burlas apuntaron a la forma en que el conjunto rojiblanco logró el resultado.

Luego de la polémica que hubo en el final, incuido el penalti y la intervención del VAR, los usuarios de las redes sociales no perdonaron a los protagonistas del terreno de juego y echaron a volar su creatividad con los mejores MEMES de la jornada.

Además, varias publicaciones destacaron a Armando González como líder de goleo en solitario del Clausura 2026.

El delantero convirtió primero de cabeza y lueg al minuto 90+12 desde los once pasos y selló un empate que mantiene a su equipo en la cima tras 13 jornadas.

El encuentro tuvo un desarrollo dramático. Guadalajara generó opciones en la primera mitad, pero falló en la definición.

En contraste, los universitarios aprovecharon sus oportunidades y tomaron ventaja con un tanto de Uriel Antuna y un autogol de José Castillo.

El panorama lucía adverso para el equipo dirigido por Gabriel Milito, que necesitaba reaccionar para no comprometer su posición en la tabla.

Para el complemento, Chivas elevó la intensidad y encontró respuesta en su figura emergente. González lideró la reacción con dos anotaciones que confirmaron su capacidad ofensiva y su momento en el torneo.

El atacante llegó a 12 goles y se colocó como máximo romperredes, superando a Joao Pedro, quien suma 11 tantos.

El empate dejó a Guadalajara con 31 puntos, producto de 10 victorias, un empate y dos derrotas.

A continuación te dejamos los mejores MEMES tras el empate entre Chivas y Pumas

Jajaja con ayuditas, pero son los que más se quejan del arbitraje. pic.twitter.com/EWlqi5LBdG — Jaír | 16 🏆🦅 (@JairAguila7) April 6, 2026

Gol de su padre, que no les de miedo decirlo. pic.twitter.com/lXPiMbj4In — Pumas Tlaxcala 🐾🇲🇽 (@PumaStan) April 6, 2026

Puto equipo asqueroso de cagada, siempre ocupan ayudas y son los que más lloran pic.twitter.com/ePutcqKPCd — Alejandro (@Alejandro02963) April 6, 2026

Pero como??? A mi me dijeron que a chivas nunca le regalaban penales? 🤣🤣🤣🤣🤣🐀🐀🐀🐀🐀 pic.twitter.com/9x9n9ejKJX — Aldair Pérez 🦅 (@AldairPrz11) April 6, 2026