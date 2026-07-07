Los maquillajes virales suelen convertirse en inspiración para probar nuevas combinaciones de color, texturas y acabados. Ahora, Domelipa compartió tres de sus looks favoritos creados con productos de MAC Cosmetics, demostrando que pequeños cambios en el rubor o los labios pueden transformar por completo un beauty look. Desde un maquillaje bronceado para el día hasta una propuesta más intensa para la noche, estas son las tres opciones que puedes recrear.

Lava Spritz: el maquillaje bronceado que nunca falla

Si buscas un look natural con efecto “sun kissed”, esta propuesta apuesta por tonos cálidos que aportan frescura y luminosidad al rostro.

El rubor Glow Play Cushiony Blush en el tono Pinch of Marrakesh se aplica sobre la parte alta de las mejillas y se difumina hacia las sienes para crear un efecto bronceado. En los labios, el M·A·Cximal Matte Lipstick en Mull It to the Max sirve como base y se complementa con el brillo Lipglass Air Non-Sticky Gloss en Spritz, que aporta dimensión sin sentirse pesado.

Tonos cálidos, efecto bronceado y un acabado natural para cualquier momento del día. Foto: Cortesía Mercado Libre

Bare Curious: rosas suaves para un maquillaje fresco

Para quienes prefieren un acabado romántico y versátil, el look Bare Curious apuesta por tonos rosados que iluminan el rostro sin exagerar.

El protagonista es el rubor Glow Play Cushiony Blush en Plush Pepper, aplicado con movimientos circulares sobre los pómulos para un efecto difuminado. Los labios combinan el Powder Kiss Hazy Lipstick en tono Stay Curious con el gloss Lipglass Air Non-Sticky Gloss en Frozen, que añade un brillo sutil y un efecto de mayor volumen.

Rosas suaves y luminosos para un maquillaje fresco y versátil. Foto: Cortesía Mercado Libre

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Snobbish Vibes: color y brillo para elevar el maquillaje

Cuando la ocasión pide un look más llamativo, Snobbish Vibes apuesta por colores intensos y labios con acabado brillante.

El rubor Glow Play Cushiony Blush en tono Heat Index se pone sobre los pómulos y se extiende ligeramente hacia el puente de la nariz para aportar un toque de color natural. Después, los labios se definen con M·A·Cximal Matte Lipstick en Modesty y se finalizan con el gloss Lipglass Air Non-Sticky Gloss en Snobbish, que aporta un efecto luminoso sin perder intensidad.

Color, brillo y mayor intensidad para elevar cualquier maquillaje. Foto: Cortesía Mercado Libre

¿Dónde conseguir los productos?

Los productos utilizados por Domelipa para recrear estos tres maquillajes forman parte del catálogo de MAC Cosmetics, disponible en exclusiva a través de la tienda oficial de la marca en Mercado Libre, donde también pueden encontrarse más opciones para experimentar con diferentes acabados y tendencias de maquillaje.

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