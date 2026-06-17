Durante los últimos años hemos visto tendencias de maquillaje donde el rubor se vuelve protagonista, y no es para menos. La capacidad de este producto para realzar la piel es una de las principales razones por las que todas deberíamos tenerlo en la cosmetiquera.

Cuando no hay blush, el rostro luce apagado y con falta de vitalidad; pero cuando se añade junto con otros cosméticos como el bronceador, la piel toma un color armonioso que juega con esas luces y sombras esculpidas.

Y dependiendo del subtono, el rubor también puede hacer que el cutis luzca saludable, sobre todo si lo eliges en estos colores.

El rubor que ofrece el acabado más natural es el líquido. Foto: Magnific

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¿Cómo elegir un rubor para que la piel luzca sana?

Rubores hay de todas las fórmulas: en gel, mousse, líquido y en polvo. Dentro de esta última categoría, hay blushes con acabado mate o satinado, siendo la mejor opción para darle un toque de iluminación a puntos altos como las mejillas y la sien.

Sin embargo, para conseguir un acabado naturalmente sano, las fórmulas líquidas son las mejores. Incluso, pueden crear un efecto “wet” sobre la piel, como cuando sales de bañarte y te has sonrojado con el vaho.

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De igual manera, dichas fórmulas permiten difuminarse como mantequilla, evitando el uso de brochas y esponjas para hacer una aplicación natural con los dedos. El calor de las manos hace que se fundan fácilmente y evita que se levanten productos debajo como la base y corrector.

Y lo mejor es que puedes combinar ambas fórmulas: un blush líquido para un maquillaje natural y si necesitas sellarlo, hazlo con uno en polvo satinado. Este combo fija mejor los pigmentos y alarga su duración.

¿Qué colores de rubor hacen ver radiante la piel?

Antes de escoger un tono, considera los matices de tu piel (neutros, cálidos o fríos). Si ya los identificaste, toma como referencia esta guía para que seleccionar un rubor que se vea lozano:

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Pieles neutras: De acuerdo con los expertos de L’Oreal, los colores durazno, malva y baby pink son los mejores porque sus pigmentos no compiten con las tonalidades de la piel, sino que las complementan de manera armónica.

Pieles cálidas: los colores rosa coral, salmón, rojo cereza y mid berry evitan los contrastes marcados. Por el contrario, realzan sutilmente este tipo de pieles y, aunque sabes que están ahí, pasan desapercibidos al ojo por lo natural que lucen.

Pieles frías: los tonos frambuesa, ciruela y rosa palo comparten características con el subtono natural de dichas pieles, y como resultado se ve más equilibrados.

Sella tu rubor líquido con uno en polvo para alargar su duración. Foto: Magnific

El truco para poner rubor y que se vea natural en la piel

Un truco de belleza que hace que el rubor se vea natural, consiste en aplicarlo primero y encima poner una capa ligera de base, lo que da la ilusión de que el sonrojado proviene desde adentro de la dermis.

Después sigue con el resto de tu rutina, y al final agrega una capa ligera de blush en polvo satinado para no cargar el makeup. Recuerda llevarlo únicamente en los puntos altos del rostro como las mejillas y la sien para un efecto “lifting”.

Así de sencillo puedes lucir una piel saludable con ayuda de tu rubor, un cosmético que revitaliza y da un toque distintivo a cualquier look.

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