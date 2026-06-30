Esto se va aprendiendo con el tiempo: el precio no siempre determina la eficacia de un producto de belleza. Y si bien las marcas de lujo suelen invertir más en investigación, texturas exclusivas o experiencias sensoriales, muchas veces existen alternativas mucho más accesibles que utilizan los mismos activos o ingredientes clave para cumplir la misma función.

¿Cuál es la diferencia? Ésta suele radicar en la concentración de algunos componentes, el aroma, el envase o la experiencia de aplicación, pero cuando se trata de hidratar, proteger, reparar o renovar la piel, no siempre es necesario gastar una fortuna para obtener buenos resultados.

En De Última, comparamos algunos de los productos de skincare más populares del mercado con opciones más económicas que destacan por compartir ingredientes estrella y ofrecer beneficios muy similares.

Crema hidratante en gel

Tatcha The Water Cream vs. Neutrogena Hydro Boost Water Gel

Ambas están diseñadas para ofrecer una hidratación profunda con una textura ultraligera que se absorbe rápidamente, sin dejar sensación grasosa. Son ideales para pieles normales, mixtas y grasas, ya que ayudan a mantener el equilibrio de humedad sin saturar la piel.

Las dos fórmulas se apoyan en humectantes como el ácido hialurónico y la glicerina, ingredientes capaces de atraer y retener agua en la piel para mantenerla hidratada durante horas. También incorporan siliconas ligeras que dejan un acabado suave y sedoso.

La diferencia es que Tatcha añade su complejo botánico Hadasei-3, mientras que Neutrogena apuesta por una formulación más sencilla, pero igual de eficaz para hidratar.

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La primera tiene un costo aproximado de 1,500 pesos, mientras que la segunda cuesta alrededor de 300 pesos, lo que representa un ahorro aproximado de 80% menos.

Ácido hialurónico y glicerina se cuentan entre sus ingredientes. Foto: Especial

Sérum exfoliante con ácido glicólico

SkinCeuticals Glycolic 10 Renew Overnight vs. L’Oréal Paris Revitalift 10% Glycolic

El ácido glicólico es uno de los ingredientes más recomendados por dermatólogos para mejorar la textura de la piel, reducir manchas superficiales, afinar los poros y estimular la renovación celular.

Ambos productos están pensados para quienes buscan una piel más luminosa, uniforme y con apariencia más joven. Los dos utilizan 10% de ácido glicólico como ingrediente protagonista, además de una base hidratante que ayuda a minimizar la irritación propia de este tipo de exfoliantes químicos.

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SkinCeuticals incorpora una formulación más sofisticada con ingredientes complementarios para potenciar la renovación de la piel, mientras que L'Oréal ofrece una propuesta más sencilla enfocada en el mismo activo principal.

El primero cuesta 2,300 pesos aprox., mientras que la opción de L’Oréal Paris tiene un precio aproximado de 550 pesos. Esto representa un ahorro del 70 al 80%.

Ambos productos contienen 10% de ácido glicólico. Foto: Especial

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Protector solar

EltaMD UV Clear SPF 46 vs. CeraVe AM Facial Moisturizing Lotion SPF 30

Además de proteger la piel de los rayos UV, ambos productos ayudan a fortalecer la barrera cutánea e hidratar el rostro, por lo que son especialmente recomendados para pieles sensibles o con tendencia al acné.

Las dos fórmulas incluyen ingredientes muy valorados por los dermatólogos: niacinamida, ácido hialurónico e ingredientes reparadores. Aunque utilizan filtros solares diferentes y ofrecen distinto nivel de SPF, ambos buscan proteger mientras cuidan la salud de la piel.

El precio aproximado de EltaMD es de 1,100 pesos, mientras que el protector de CeraVe cuesta 400 pesos, aproximadamente. El ahorro estimado sería de más del 60%.

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La protección solar no debe faltar en la rutina diaria. Foto: Especial

Bálsamo reparador

Aquaphor Bálsamo multiusos vs. Vaseline Healing Jelly All-Over Body Balm Fragrance Free

Son productos diseñados para reparar zonas extremadamente secas como labios, talones, codos, manos y pequeñas irritaciones causadas por el clima o la resequedad.

Ambos utilizan como ingrediente principal petrolatum (vaselina), considerado por los dermatólogos como uno de los mejores ingredientes para evitar la pérdida de agua y favorecer la reparación de la barrera cutánea.

Aquaphor añade ingredientes como glicerina y pantenol, que aportan un extra de hidratación y ayudan a calmar la piel; por su parte, Vaseline mantiene una formulación más simple pero igualmente eficaz para sellar la humedad.

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La barra de Aquaphor cuesta unos 269 pesos, mientras que la de Vaselina tiene un precio de 150 pesos. ¿Ahorro? Del 40%.

Ambos productos son muy buenos. Foto: Especial

Recuerda: en belleza, el precio no siempre es sinónimo de mejores resultados. Si bien las marcas de lujo suelen ofrecer texturas más sofisticadas, fragancias exclusivas o una experiencia de uso más sensorial, muchas alternativas accesibles incorporan los mismos ingredientes estrella y cumplen con la misma función principal.

La clave está en aprender a leer las etiquetas y elegir productos con activos respaldados por la ciencia, más allá del prestigio de la marca.

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