Las rebajas de verano 2026 ya comenzaron en México, así que si estás buscando renovar tu clóset, es momento de aprovechar los precios bajos de la temporada.

Para que consigas esos artículos que tanto deseas o renueves tu armario, en De Última te decimos hasta cuándo terminan.

¿Cuándo terminan las rebajas de verano 2026 en tiendas de ropa?

En este periodo de rebajas, las tiendas buscan sacar el stock de temporadas pasadas para introducir sus nuevas colecciones de otoño-invierno.

Por lo general, las promociones inician el 1 de julio; sin embargo, la fecha puede variar según la zona, la modalidad (física u online) y hasta la disponibilidad de inventario.

Aproximadamente, dentro de México concluyen la última semana del mes; pero hay marcas que suelen extenderse hasta agosto para que los clientes tengan suficiente tiempo de comparar y aprovechar las ofertas.

También existen comercios donde las rebajas suelen durar hasta agotar la existencia de los artículos.

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En algunas tiendas, las rebajas de verano 2026 pueden terminar en agosto o hasta agotar existencias. Foto: Unsplash

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¿Cómo aprovechar las rebajas de verano 2026?

Conforme el verano avanza, las rebajas suelen ser menores. Por eso, si no tienes prisa por estrenar ropa o zapatos, te recomendamos esperar hacia la fase final, sólo toma en cuenta que las tallas, colores y modelos son más limitados.

En ese lapso, es normal que aparezcan emociones como querer compra todo por miedo a que se agote. No obstante, es importante que hagas una compra consciente y eso se logra con las siguientes recomendaciones:

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Antes de realizar una compra, revisa qué es lo que te hace falta y si es indispensable adquirirlo. Define el presupuesto que estás dispuesta a gastar. Compara precios entre distintas tiendas y revisar si el descuento realmente representa un ahorro, respecto al original. Si estás pensando comprar en línea, consulta las políticas de cambios y devoluciones, ya que que algunas promociones especiales pueden tener condiciones diferentes a las ventas habituales.

Prioriza tus compras según tus necesidades y revisa las condiciones del comercio. Foto: Unsplash

Recuerda que las rebajas de verano 2026 pueden extenderse varias semanas, pero más allá de las fechas, lo importante es cómo se aprovechan. Se trata de un periodo de descuentos que suele incentivar compras impulsivas, lo que puede llevar a adquirir productos que realmente no se necesitan.

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