Enero no es solo sinónimo de promesas de año nuevo… también es el mes en el que el clóset puede renovarse con inteligencia. Las rebajas de invierno son uno de los mejores momentos del año para invertir en aquellos básicos que no pasan de moda, que combinan con todo y que, bien elegidos, se convierten en pilares de tu estilo personal.

No se trata de comprar por comprar, sino de elegir piezas que realmente valen la pena, que no caducan en una temporada y que elevan tu guardarropa por mucho tiempo. Estos son los básicos que deberías buscar (y encontrar con descuentos) antes de que termine enero.

6 piezas básicas que puedes comprar en temporada de rebajas

El abrigo neutro que lo eleva todo

Un buen abrigo en tonos como negro, gris, rojo, camel o beige funciona porque es la capa final que define cualquier look. Puede transformar un outfit sencillo —jeans y suéter— en algo mucho más pulido sin esfuerzo. Además, es una prenda que no depende de tendencias, sino de cortes limpios y proporciones bien hechas.

Un abrigo bien cortado transforma cualquier look básico en uno elegante. El truco está en el color, el fit y aprovechar las rebajas de invierno. Foto: Stradivarius

Dónde conseguirlo y precio: En rebajas de enero, Zara, Stradivarius y Pull & Bear suelen tener abrigos desde $599 a $1,599 MXN, aproximadamente, mientras que opciones un poco más premium como Mango, Massimo Dutti o COS pueden encontrarse entre $1,800 y $2,500 MXN.

El suéter de punto que se adapta a todo

Los suéteres de punto funcionan porque son comodín: sirven para capas, para oficina, para fines de semana y hasta para looks más arreglados si el tejido es fino. Apostar por tonos neutros o clásicos garantiza que no pase de moda en una sola temporada.

Un buen suéter de punto funciona porque se adapta a todo: oficina, fines de semana y capas de invierno sin esfuerzo. Foto: Stradivarius

Dónde conseguirlo y precio: Durante rebajas, C&A tiene varios modelos que cuestan menos de $400 MXN. H&M, Uniqlo y Zara suelen tener suéteres desde $399 a $999 MXN. Si buscas algo de mejor calidad, marcas como Mango o J.Crew (en sale) bajan modelos de lana o cashmere a rangos de $1,200 a $2,000 MXN.

La camiseta blanca

Una camiseta blanca de buena calidad funciona porque es la base de infinitos looks: debajo de blazers, con jeans, faldas o incluso trajes sastre. La clave está en el algodón, el grosor y el fit.

La camiseta blanca perfecta existe: buen algodón, buen corte y suficiente para resolver cualquier outfit. Foto: Zara

Dónde conseguirla y precio: En rebajas, puedes encontrarlas desde $199 a $399 MXN en Zara, Pull & Bear o H&M. Marcas como COS, Arket o Uniqlo ofrecen opciones más duraderas entre $500 y $800 MXN, que valen la pena si buscas algo que no pierda forma.

Jeans rectos o de corte clásico

Este tipo de jeans funcionan porque equilibran la silueta y no están sujetos a modas extremas. Ni skinny ni oversize: el corte recto es el punto medio que siempre se ve actual.

Ni skinny ni oversized: los jeans rectos son el básico que siempre se ve actual y favorece más de lo que crees. Foto: Zara, Pull & Bear

Dónde conseguirlos y precio: Zara, Bershka y Stradivarius suelen bajar jeans a $499–$899 MXN en rebajas. Levi’s, que es una gran inversión, puede encontrarse entre $1,200 y $1,800 MXN durante descuentos de temporada.

El blazer estructurado

Un blazer bien hecho es la prenda que convierte cualquier look casual en uno más sofisticado. Funciona porque se adapta tanto a outfits formales como a combinaciones relajadas con jeans y tenis.

Un blazer bien hecho es la prenda que eleva cualquier look en segundos, incluso en los días más casuales. Foto: Stradivarius, Zara

Dónde conseguirlo y precio: Durante rebajas, Zara y Mango ofrecen blazers desde $799 a $1,399 MXN. En marcas como Massimo Dutti o J.Crew, los precios con descuento rondan los $1,800 a $2,700 MXN.

Botas que resisten varias temporadas

Las botas de diseño sencillo —sin plataformas exageradas ni detalles demasiado marcados— funcionan porque atraviesan tendencias y acompañan looks de invierno y entretiempo.

Las botas que valen la pena son las que no dependen de tendencias y sobreviven más de una temporada. Foto: Zara, Stradivarius

Dónde conseguirlas y precio: En rebajas de enero, Zara y Bershka bajan botas desde $899 a $1,499 MXN, mientras que marcas como Dr. Martens o Vagabond pueden encontrarse en $1,800 a $2,500 MXN según el modelo.

En tiendas departamentales como Coppel y Sears también hay atractivos descuentos en este tipo de piezas básicas que siempre necesitamos tener en el clóset.

Prepara una lista de lo que realmente necesitas y asigna un presupuesto (sin endeudarte), antes de disfrutar tus compras.

