El inicio de un nuevo año marca el momento que muchos estaban esperando: las marcas ajustan precios, renuevan colecciones y ofrecen a los compradores la posibilidad de acceder a todo tipo de prendas con mayor facilidad.

Zara, marca perteneciente del grupo Inditex, nuevamente es tendencia gracias a su estrategia de descuentos en ropa, accesorios, zapatos y hasta artículos para el hogar.

Si quieres saber hasta cuándo aprovechar el periodo de rebajas en tiendas físicas y online, en De Última te los contamos.

Si buscas comparar precios antes de comprar, la app de Zara permite acceder primero a las rebajas. Foto: Pexels

Leer también 5 tonos de castaño que disimulan las canas y rejuvenecen

¿Cuándo comenzaron las rebajas de invierno en Zara?

En Zara, los descuentos arrancan primero en la aplicación móvil, continúan horas más tarde en la tienda en línea y, finalmente, llegan a las tiendas físicas.

Específicamente, en México, las rebajas de invierno comenzaron el pasado 1 de enero a las 21:00 horas en línea, y en tiendas físicas comenzaron desde el 2 de enero. Así que ya puedes ir de shopping para conseguir tus artículos favoritos.

Otro dato que debes saber es que este periodo no concluye en una fecha exacta, sino que se desarrolla por fases. De acuerdo con la información oficial de la marca, las segundas y terceras rebajas se extienden en enero y principios de febrero, ello depende del ritmo de ventas y del inventario disponible.

A medida que avanzan las semanas, los precios suelen reducirse más, lo que permite encontrar prendas a precios atractivos. Lo único que debes considerar es que hay menos disponibilidad de tallas.

Conocer tus medidas garantiza compras más seguras y cómodas en las rebajas de Zara. Foto: Freepik

¿Qué prendas encuentras en las rebajas de Zara?

Durante más de un mes, Zara aplica descuentos de hasta el 50% en una amplia selección de prendas. Las piezas que suelen bajar más de precio son las de invierno, como abrigos, chamarras y suéteres, así como botas, pantuflas, zapatillas y tenis.

También la ropa de fiesta reduce su precio, por ejemplo, vestidos, faldas y tops. De igual manera, accesorios como las bufandas, orejeras, guantes y bolsos pueden encontrarse a costo atractivo.

¿Cómo comprar durante las rebajas 2026 de Zara?

Zara recomienda utilizar su aplicación móvil para acceder primero a los descuentos y evitar la saturación en tiendas físicas.

Aquí mismo es posible ver alertas sobre las segundas y terceras rebajas.

Tip extra: revisa bien tus medidas para comprar con exactitud la prenda que te interesa. Compara con la guía de tallas y evita desperdiciar tu tiempo en devoluciones, pues al comprar online tendrás que devolver tú misma la prenda.

Leer también Los vestidos más bonitos de los Critics Choice Awards 2026

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters