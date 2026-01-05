Comienza la temporada de premios de 2026 con la celebración de la 31.ª edición de los Critics Choice Awards, encuentro que se llevó a cabo en Santa Mónica, California, el domingo 4 de enero. En De Última reunimos algunos de los vestidos más bonitos y elegantes que lucieron las celebridades en la alfombra roja.

Amanda Seyfried

Uno de los vestidos más bonitos que desfiló por la alfombra roja de los Critics Choice Awards fue el de Amanda Seyfried, quien estuvo nominada como mejor actriz (“The Testament of Ann Lee”). Lució un diseño con corset de terciopelo negro y falda recta rosa, rematado con un coqueto y elegante moño al centro. La pieza tiene la firma de Valentino.

Amanda Seyfried confirma que los moños siguen en auge. Foto: AP

Ariana Grande

La cantante ha hecho del rosa su color predominante, acorde con su personaje en “Wicked: por siempre”, por el cual recibió una nominación en la categoría de mejor actriz de reparto. Ariana Grande eligió un vestido rosa con tul y cristales de estilo romántico de Alberta Ferretti. La cauda incorporada aportó un glamour único.

Ariana Grande mantiene su estilo romántico. Foto: AP

Chase Infiniti

Chase Infiniti lució uno de los mejores looks de la noche, con perfecto balance entre innovación, elegancia y sensualidad. Su diseño, de la firma Louis Vuitton, se compone de un top de cuello alto y falda larga de corte sirena. Por supuesto, se roban la atención la forma circular del top y el color amarillo mantequilla que sigue conquistando. Chase Infiniti fue nominada como mejor actriz por su papel en “Una batalla tras otra”.

Chase Infiniti hizo una gran elección para los Critics Choice Awards 2026. Foto: AFP

Elle Fanning

La participación de Elle Fanning en “Valor sentimental” le valió una nominación en la categoría de mejor actriz de reparto. Para este momento especial en su carrera, eligió un vestido dorado con escotes profundos tanto en la parte de adelante (con drapeado) como en la espalda, los cuales se equilibran con una falda larga de caída fluida. Su diseño es de Ralph Lauren.

Elle Fanning eligió ir de dorado. Foto: AP

Leer también: Critics Choice Awards 2026: esta es la lista completa de ganadores

Jessica Biel

Otro de los vestidos más destacados en la alfombra roja fue el de Jessica Biel (nominada como mejor actriz en una miniserie o película hecha para televisión por su interpretación en “La mejor hermana”), una mezcla ganadora de negro y dorado, con encaje y volantes. La espalda descubierta es la parte más sexy del diseño, que se complementa con un moño con listón que cae con naturalidad. El vestido es creación de la casa Lanvin.

Jessica Biel en los Critics Choice Awards. Foto: AFP

Leighton Meester

El color más bello lo llevó, sin duda, Leighton Meester, quien acompañó esa noche a su esposo, Adam Brody, nominado en la categoría de mejor actor en una serie de comedia por “Nadie quiere esto”. Leighton lució un vestido columna con escote strapless de la colección primavera-verano 2026 de Carolina Herrera. Las delicadas florecitas que enriquecen la textura son inigualables.

Leighton Meester impone tendencia con el color de su vestido en los Critics Choice Awards. Foto: AP

Mia Goth

Tras el anuncio del color del año 2026 de Pantone: Cloud Dancer, no cabe duda que el blanco recibirá un gran impulso este año. Es un color minimalista, delicado y elegante. Mia Goth lo eligió para esta premiación: vistió un diseño blanco cremoso con delicadas mangas de hombros caídos. El vestido de la actriz de “Frankenstein” es de la marca de lujo Dior.

Odessa A’zion

Belleza estilo boho se expresa en el vestido de Odessa A’zion, quien forma parte del elenco de “Marty Supreme”. La actriz apostó por un diseño con lentejuelas plateadas de mangas vaporosas, con cuello alto y escote lágrima, de la firma Ott Dubai. Además, cabe destacar que su peinado lució perfecto con el estilo del vestido.

Odessa A'zion lució uno de los vetsidos más originales. Foto: AFP

Leer también: Colores que serán tendencia en 2026

