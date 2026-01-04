Hollywood dio el banderazo de arranque a su mejor época: la temporada de premios. Esta noche se llevó a cabo la entrega número 31 de Los Critics Choice Awards 2026, que celebró lo mejor del cine, la televisión y el streaming.

La ceremonia, realizada este 4 de enero en Santa Mónica, California, vivió emotivos y polémicos momentos, entre los que destacaron el homenaje al cineasta Rob Reiner y el mensaje que Jimmy Kimmel mandó al presidente Trump.

Desde el anuncio de nominaciones, “Sinners”, protagonizada por Michael B. Jordan, se convirtió en una de las grandes favoritas con 17 menciones, de las cuales logró llevarse cuatro a casa.

En televisión, “Adolescence”, producción de Netflix, se llevó la noche con cuatro estatuillas.

Esta es la lista completa de ganadores:

Televisión

Mejor actriz de reparto en miniserie o película para televisión: Erin Doherty - “Adolescence”

Erin Doherty - “Adolescence” Mejor actor de reparto en miniserie o película para televisión: Owen Cooper - “Adolescence”

Owen Cooper - “Adolescence” Mejor actor en miniserie o película para televisión: Stephen Graham - “Adolescence”

Stephen Graham - “Adolescence” Mejor actriz en miniserie o película para televisión: Sarah Snook - “All Her Fault”

Sarah Snook - “All Her Fault” Mejor serie animada: “South Park”

“South Park” Mejor especial de comedia: “SNL 50: The Anniversary Special”

“SNL 50: The Anniversary Special” Mejor miniserie: “Adolescence”

“Adolescence” Mejor actriz de reparto en serie de comedia: Janelle James - “Abbott Elementary”

Janelle James - “Abbott Elementary” Mejor programa de entrevistas: “Jimmy Kimmel Live!”

“Jimmy Kimmel Live!” Mejor actor de reparto en serie de comedia: Ike Barinholtz

Ike Barinholtz Mejor actor en serie de comedia: Seth Rogen - “The Studio”

Seth Rogen - “The Studio” Mejor actriz en serie de comedia: Jean Smart - “Hacks”

Jean Smart - “Hacks” Mejor serie de comedia: “The Studio”

“The Studio” Mejor actriz de reparto en serie dramática: Katherine Lanasa - “The Pitt”

Katherine Lanasa - “The Pitt” Mejor actor de reparto en serie dramática: Tramell Tillman

Tramell Tillman Mejor actor en serie dramática: Noah Wyle - “The Pitt”

Noah Wyle - “The Pitt” Mejor actriz en serie dramática: Rhea Seehorn - “Pluribus”

Rhea Seehorn - “Pluribus” Mejor serie dramática: “The Pitt”

“The Pitt” Mejor película para televisión: “Bridget Jones: Mad About The Boy”

“Bridget Jones: Mad About The Boy” Mejor serie de variedades: “Last Week Tonight with John Oliver”

Cine

Mejor actor/actriz joven: Miles Caton - “Sinners”

Miles Caton - “Sinners” Mejor casting y elenco: Francine Maisler - “Sinners”

Francine Maisler - “Sinners” Mejor película en lengua extranjera: “The Secret Agent”

“The Secret Agent” Mejor edición: Stephen Mirrione - “F1”

Stephen Mirrione - “F1” Mejor peinado y maquillaje: “Frankenstein”

“Frankenstein” Mejor sonido: “F1”

“F1” Mejores efectos visuales: “Avatar: Fire and Ash”

“Avatar: Fire and Ash” Mejor actor de reparto: Jacob Elordi - “Frankenstein”

Jacob Elordi - “Frankenstein” Mejor actriz de reparto: Amy Madigan - “Weapons”

Amy Madigan - “Weapons” Mejor diseño de producción: “Frankenstein”

“Frankenstein” Mejor canción original: “Golden” - “K-Pop Demon Hunters”

“Golden” - “K-Pop Demon Hunters” Mejor película animada: “K-Pop Demon Hunters”

“K-Pop Demon Hunters” Mejor música original: Ludwig Göransson - “Sinners”

Ludwig Göransson - “Sinners” Mejor diseño de escenas de riesgo: “Mission: Impossible – The Final Reckoning”

“Mission: Impossible – The Final Reckoning” Mejor guion original: Ryan Coogler - “Sinners”

Ryan Coogler - “Sinners” Mejor guion adaptado: “One Battle After Another”

“One Battle After Another” Mejor dirección: Paul Thomas Anderson - “One Battle After Another”

Paul Thomas Anderson - “One Battle After Another” Mejor actriz: Jessie Buckley - “Hamnet”

Jessie Buckley - “Hamnet” Mejor actor: Timothée Chalamet - “Marty Supreme”

Timothée Chalamet - “Marty Supreme” Mejor película: “One Battle After Another”

“One Battle After Another” Mejor fotografía: Adolpho Veloso - “Train Dreams”

