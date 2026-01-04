Más Información

“La defensa no va por limpiar la lengua porque la dejaríamos empobrecida”: Concepción Company Company

El inicio del 2026: fuerte sismo sacude la CDMX y la detención de Maduro por parte de EU, en los memes de la semana

Máximo Pacheco, el muralista indígena relegado

¿Qué hacer con las utopías?, entrevista con Armando González Torres

Joachim Trier y el afecto rabioso, por Jorge Ayala Blanco

No llegaron al 26..., por Lázaro Azar

dio el banderazo de arranque a su mejor época: la temporada de premios. Esta noche se llevó a cabo la entrega número 31 de Los 2026, que celebró lo mejor del cine, la televisión y el streaming.

La ceremonia, realizada este 4 de enero en Santa Mónica, California, vivió emotivos y polémicos momentos, entre los que destacaron el homenaje al cineasta Rob Reiner y el mensaje que Jimmy Kimmel mandó al presidente Trump.

Desde el anuncio de nominaciones, “Sinners”, protagonizada por Michael B. Jordan, se convirtió en una de las grandes favoritas con 17 menciones, de las cuales logró llevarse cuatro a casa.

En televisión, “Adolescence”, producción de Netflix, se llevó la noche con cuatro estatuillas.

Esta es la lista completa de ganadores:

Televisión

  • Mejor actriz de reparto en miniserie o película para televisión: Erin Doherty - “Adolescence”
  • Mejor actor de reparto en miniserie o película para televisión: Owen Cooper - “Adolescence”
  • Mejor actor en miniserie o película para televisión: Stephen Graham - “Adolescence”
  • Mejor actriz en miniserie o película para televisión: Sarah Snook - “All Her Fault”
  • Mejor serie animada: “South Park”
  • Mejor especial de comedia: “SNL 50: The Anniversary Special”
  • Mejor miniserie: “Adolescence”
  • Mejor actriz de reparto en serie de comedia: Janelle James - “Abbott Elementary”
  • Mejor programa de entrevistas: “Jimmy Kimmel Live!”
  • Mejor actor de reparto en serie de comedia: Ike Barinholtz
  • Mejor actor en serie de comedia: Seth Rogen - “The Studio”
  • Mejor actriz en serie de comedia: Jean Smart - “Hacks”
  • Mejor serie de comedia: “The Studio”
  • Mejor actriz de reparto en serie dramática: Katherine Lanasa - “The Pitt”
  • Mejor actor de reparto en serie dramática: Tramell Tillman
  • Mejor actor en serie dramática: Noah Wyle - “The Pitt”
  • Mejor actriz en serie dramática: Rhea Seehorn - “Pluribus”
  • Mejor serie dramática: “The Pitt”
  • Mejor película para televisión: “Bridget Jones: Mad About The Boy”
  • Mejor serie de variedades: “Last Week Tonight with John Oliver”

Cine

  • Mejor actor/actriz joven: Miles Caton - “Sinners”
  • Mejor casting y elenco: Francine Maisler - “Sinners”
  • Mejor película en lengua extranjera: “The Secret Agent”
  • Mejor edición: Stephen Mirrione - “F1”
  • Mejor peinado y maquillaje: “Frankenstein”
  • Mejor sonido: “F1”
  • Mejores efectos visuales: “Avatar: Fire and Ash”
  • Mejor actor de reparto: Jacob Elordi - “Frankenstein”
  • Mejor actriz de reparto: Amy Madigan - “Weapons”
  • Mejor diseño de producción: “Frankenstein”
  • Mejor canción original: “Golden” - “K-Pop Demon Hunters”
  • Mejor película animada: “K-Pop Demon Hunters”
  • Mejor música original: Ludwig Göransson - “Sinners”
  • Mejor diseño de escenas de riesgo: “Mission: Impossible – The Final Reckoning”
  • Mejor guion original: Ryan Coogler - “Sinners”
  • Mejor guion adaptado: “One Battle After Another”
  • Mejor dirección: Paul Thomas Anderson - “One Battle After Another”
  • Mejor actriz: Jessie Buckley - “Hamnet”
  • Mejor actor: Timothée Chalamet - “Marty Supreme”
  • Mejor película: “One Battle After Another”
  • Mejor fotografía: Adolpho Veloso - “Train Dreams”

