La temporada de premios 2026 acaba de arrancar. Esta noche, las estrellas más grandes de Hollywood se reunieron para la entrega número 31 de los Critics Choice Awards.

Presentada por la comediante Chelsea Handler, la gala premiará a lo mejor del cine, la televisión y el streaming y entre los nominados se encuentran nombres como el de Timothée Chalamet, Jessie Buckley, Emma Stone y Ariana Grande.

Pero México no se quedó atrás, el espectáculo nacional estuvo bien representado y antes de los galardones y los discursos de agradecimiento, algunas de nuestras estrellas desfilaron por la alfombra roja.

Uno de los primeros en llegar fue Diego Luna, nominado en la categoría de Mejor actor en una serie de drama por "Andor". El "charolastra" apareció con un traje verde olivo que combinó con una playera del mismo tono y el cabello desenfadado.

Diego Luna, nominado a los Critics Choice Awards, por su actuación en "Andor". Foto: AFP

Eugenio Derbez fue otro de los paisanos que caminaron por la exclusiva alfombra. El actor y comediante desfiló junto a su esposa, Alessandra Rosaldo, en un elegante traje negro, con camisa y corbata a juego.

El actor mexicano desfiló en un atuendo monocromático. Foto: AFP.

De las estrellas internacionales, una de las mejores vestidas fue Mia Goth. La protagonista de "Frankenstein" robó miradas gracias a su sencillo pero elegante de la firma Dior. El atuendo, en corte A, de color blanco contrastó con su cabellera negra y su maquillaje natural.

Mia Rotn en la alfombra roja de los Critics Choice Awards. Foto: AFP

Ariana Grande, nominada por su trabajo en "Wicked", también deslumbró en Alberta Ferretti rosa, con una capa y aplicaciones plateadas.

La protagonista de "Wicked" fue una de las mejores vestidas. Foto: EFE

Otro de los galanes que provocó suspiros fue Jacob Elordi, quien apreció en look monocromático de Bottega Venta. El actor australiano compite en la categoría de Mejor Actor de reparto por su papel en la cinta dirigida por Guillermo del Toro.

El protagonista de "Frankenstein" compite en la categoría de mejor actor de reparto. Foto: AFP.

Elle Fanning también se destacó como una de las estrellas mejor vestidas, gracias a su vestido Ralph Lauren en tonos dorados y escote al frente.

Elle Fanning, actriz de "The Great", en la alfombra roja de los Critics Choice Awards, Foto: AFP

Como representante de la exitosa serie "Stranger Things" estuvo Noa Schnapp, quien interpretó a Will Bayer. El actor fue de los pocos que se arriesgo con un atuendo colorido, pues desfiló en un traje color vino que contrastó con una camisa negra.

Este es apenas el claquetazo de la temporada que culminará el próximo 15 de marzo con la entrega del Oscar.