Terremoto, plataforma dedicada a la investigación, desarrollo y crítica de arte en América, celebra este jueves su séptima subasta de recaudación de fondos, en compañía de la comunidad que ha tejido durante 13 años.

En Lago Algo se ofrecerá una selección de obras curada por Allegra Cordero di Montezemolo, que abarca desde artistas recién egresados como Valeria Jaramillo, hasta figuras más consolidadas, como Carlos Amorales.

“La selección tiene que ver con afectos y redes que ha ido tejiendo Terremoto a lo largo de los años, que tiene que ver con entender el ecosistema de arte latinoamericano y del Caribe, más allá de una propuesta comercial”, Verónica Guerrero, directora asociada de desarrollo de Terremoto.

La escultura de madera titulada “Aliento sostenido”, de Cynthia Gutiérrez. Foto: Terremoto.

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La plataforma surgió como un blog y luego devino en revista impresa hasta la pandemia de Covid-19, para finalmente transformarse en esta organización sin fines de lucro que ofrece crítica de arte en una revista digital con más de 35 mil suscriptores, pero también un programa de residencias de investigación artística llamado Travesías Terremoto.

En septiembre de 2025, Helena Lugo, su directora, explicó en entrevista a este diario que han tenido que desarrollar distintas estrategias para continuar con la operación de la plataforma: “entre ellas tenemos una subasta a beneficio de Terremoto, donde le pedimos a distintos artistas que donen obra y hacemos una subasta para recaudar fondos para la organización”.

"Small Stars" de Carlos Amorales. Foto: Terremoto.

“Siempre concebimos la asociación como un tejido, así fue como se creó Terremoto, entendiendo que nuestra labor fundamental es entretejer, conectar, voltear la mirada y el foco hacia territorios que normalmente no tienen tanta visibilidad. Este proyecto independiente no puede sobrevivir si no es construyendo todos estos afectos, apoyos y solidaridades que atraviesan al continente”, añade en esta ocasión Guerrero.

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En la subasta se ofertarán 35 obras de 32 artistas, entre las que se encuentra: una escultura de aluminio reciclado de Ernesto Solana, una escultura de madera con forma de globo titulada “Aliento sostenido”, de Cynthia Gutiérrez; la pintura “Perro callejero”, de Valeria Jaramillo; el collage “Small Stars”, de Carlos Amorales; un tríptico de dibujo hecho con las cenizas de billetes de dólar, de Fritzia Irízar, entre otras.

Obra "Perro callejero" de Valeria Jaramillo. Foto: Terremoto.

Guerrero señala que los precios oscilan desde los 400 hasta 11 mil dólares y que esta subasta también es una oportunidad para que aquellas personas que quieran adentrarse a la práctica del coleccionismo:

“Es una subasta amigable, es una fiesta, los artistas están presentes. Hay historias de coleccionistas que compraron su primera obra en una de nuestras subastas, entonces es un buen espacio para empezar a coleccionar. También es una oportunidad de compra a precios más accesibles porque todas las piezas empiezan por debajo de su valor en el mercado”.

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La cita es este jueves 16 de abril a las 20 horas en Lago Algo. Para asistir a la subasta es necesario contactar a Terremoto a través de su sitio web https://www.terremoto.mx/ o a través de sus redes sociales, como Instagram: https://www.instagram.com/terremoto_mx/ . También se puede donar al suscribirse a Club Terremoto aquí: https://www.terremoto.mx/club-terremoto .