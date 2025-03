En el menú de la tienda en línea de Zara destaca el nombre de una nueva colección en letras de color azul klein: “stylenotcom”. Es el de la cuenta de Instagram creada por Beka Gvishiani en 2021, dedicada a compartir noticias de moda y cobertura de desfiles de una manera ingeniosa.

En Style Not Com, la información se presenta en cuadros azules con letras blancas. Los mensajes son breves, claros y positivos. En ocasiones, tienen una dosis de ironía, anécdota o humor. Por ejemplo, la primera frase de un post es: “Sarah Jessica Parker llegando al show de Fendi ahora”, seguida del diálogo entre Carrie Bradshaw (personaje de Parker en “Sex and the City”) y el ladrón que le quitó su bolso Baguette de Fendi.

Foto: Especial

Gvishiani comenzó como un aficionado de la moda y su manera de transmitir los mensajes captó la atención de las personas más influyentes de la industria; ahora, tiene un lugar asegurado en las pasarelas más importantes del mundo, como Milán o París.

Zara no dudó en hacer una colaboración con Style Not Com, la cual fue lanzada en febrero de este año en unos cuantos países. Pero el lanzamiento global se planeó para los primeros días de marzo. En la tienda online de México ya está disponible.

La colección Style Not Com x Zara

La colaboración entre Zara y Style Not Com mantiene la estética minimalista de la cuenta de Instagram creada por Beka Gvishiani, con el intenso azul como protagonista, con mensajes en torno al universo de la moda, plasmados en color blanco. También se incluyen piezas en blanco y gris.

Las prendas de la colección son básicas, cómodas y chic, considerando todo el contexto de esta colaboración: playera de algodón, sudadera (con y sin capucha), gorra y bolso shopper de tela. Una gorra azul con el logo de su medio es uno de los accesorios con los Gvishiani asiste a los desfiles de moda y que ahora se recrea en esta propuesta.

El azul es el color principal de la colección. Foto: Especial

Entre los artículos disponibles en la tienda online para México, también se pueden encontrar un libro con eventos destacados de la moda en 2024, y una libreta con hojas azules y lápiz especial blanco.

Style Not Com es influyente en la industria de la moda. Foto: Especial

Las piezas tienen frases como: “I always end up at Zara” (Siempre termino en Zara), "Commercial but essential" (Comercial pero esencial), "No, I’m not selling my cap" (No, no vendo mi gorra). Hay diseños con el nombre de las conocidas cuatro capitales de la moda: Londres, Milán, Nueva York y París, recordemos que las coberturas de los fashion shows cada temporada es uno de los fuertes de la cuenta de Instagram.

Las piezas de Style Not Com x Zara son sencillas. Foto: Especial

¿Cuánto cuesta?

Playeras: $529 y $599 pesos.

Gorra: $649 pesos.

Bolsa shopper: $949 pesos.

Sudaderas: $1,299 pesos

¿Conocías la cuenta de Instagram Style Not Com?, ¿qué te pareció esta nueva colaboración de Zara?

