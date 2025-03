La cantante Danna es un icono de estilo. Constantemente, impone tendencia con sus looks, peinados y maquillajes. Esta vez, también lo hace con una manicura innovadora.

La cantante de "XT4S1S" asistió a la fiesta anual de los Premios Oscar de la fundación contra el VIH/Sida de Elton John (Elton John AIDS Foundation). En la gala, el gran músico se unió a la cantante Chapell Roan para interpretar algunos temas.

Danna impactó con su look en el evento, al cual fue acompañada por su novio, Alex Hoyer. Lució un vestido con estoperoles y cristales, de corte A y escote en V pronunciado, de Bryan Hearns.

La cantante llevó su cabello recogido, con microflequillo y mechones enmarcando el rostro. En su maquillaje, mantuvo su estilo de labios Y2K, en tono nude y delineado café, que crea un ligero contraste.

Danna en la fiesta del Oscar que ofrece anualmente Elton John. Foto: Instagram @danna

Danna impone tendencia con su manicura

¿Cómo es la fabulosa manicura de Danna? Es una poderosa combinación de colores blanco y negro en un diseño de uñas moderno y elegante. Fue la elección ideal para acompañar un vestidazo en negro y plata.

La cantante mexicana causó furor con su vestido desde la publicación de las primeras imágenes de su look en la “viewing party” de Elton John. Pero, cuando nos fuimos a buscar los detalles de su look de belleza, no podíamos dejar de hablar de su manicura.

Danna luce un diseño con trazo blanco de forma ovalada en las puntas. Las bases de las uñas se mantienen en tono natural, con sutil brillo. A simple vista, es una reinvención de la manicura francesa, gracias al tono blanco puro.

La manicurista de Danna, Abalysse Hernández, definió este diseño como “moon french mani”.

Danna luce uñas de forma almendrada. Foto: Instagram @danna

Pero eso no es todo. El estilo “dot nails”, que se caracteriza por presentar puntitos minimalistas, también se encuentra en la manicura de Danna: un punto en el centro de la uña y otro muy pequeño cerca de la cutícula.

Gracias a la forma ovalada de la figura blanca y al tono natural en las bases de las uñas, se logra un efecto de estilizar las manos, con elegancia y creatividad.

Los puntos añaden un estilo moderno a la manicura de Danna. Foto: Instagram @danna

¿Te gustaría inspirarte en la manicura de Danna?

