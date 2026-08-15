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La Alianza Nacional Un Millón de Esperanzas lanzó una convocatoria para participar en la marcha nacional en defensa de los animales, el próximo 23 de agosto.
La movilización partirá a las 11:30 horas del Monumento a la Revolución al Zócalo de la Ciudad de México.
A través de un comunicado, la Alianza aseguró que la propuesta de Ley General de Bienestar Animal contiene disposiciones que podrían debilitar la protección de los animales y abrir la puerta a prácticas de captura y control contrarias a su bienestar.
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"Esta Ley busca retroceder en los derechos de los animales, por que permite las corridas de toros, abre la puerta a los espectáculos, al comercio cruel de animales, y deja en opacidad el tema de los animales acuáticos como la vaquita marina y los delfines, y normaliza el sacrificio cruel de animales", refirió la Alianza Nacional Un Millón de Esperanzas en un comunicado.
Asimismo, se busca que la movilización del 23 de agosto sea una expresión nacional de quienes consideran que reconocer a los animales como seres sintientes debe traducirse en una verdadera protección jurídica para ellos y no quedar limitado a una declaración de principios.
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