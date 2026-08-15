Daniela Andrea Largo Sánchez, la abogada de 32 años que se convirtió en símbolo de esperanza tras sobrevivir más de 36 horas bajo los escombros del hotel donde se hospedaba,falleció después de tres días de lucha en la Unidad de Cuidados Intensivos.

Su cuerpo estaba gravemente comprometido: los médicos habían advertido que su corazón funcionaba apenas al 20%,que presentaba gangrena en un brazo y que órganos vitales como pulmones, riñones e hígado estaban en falla progresiva.

Además, la funcionalidad de su cerebro estaba reducida a un 20%, lo que la mantenía inconsciente y sedada.

El equipo médico había señalado que solo un milagro podía salvarla, según relató su padre Julio César, apenas fue rescatada.

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Recién fue rescatada, hacia las doce y media de la madrugada del 11 de agosto, Daniela sufrió un paro cardiorrespiratorio y tuvo que ser reanimada durante 17 minutos.

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"Entró en crisis, muy mal, debido a una deshidratación tuvo un paro cardiorespiratorio", dijo a Noticias Caracol

Enseguida fue trasladada a un hospital, donde permaneció en la Unidad de Cuidados Intensivos en estado muy grave.

El diagnóstico era desolador. Su padre explicó que, debido a que uno de sus brazos quedó oprimido bajo los escombros, la sangre no pudo circular y esto le generó graves afectaciones en varios órganos.

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Su hijo, que esperaba reencontrarse con ella para celebrar su cumpleaños, mantenía el anhelo de verla despertar.

"El doctor no me dio esperanzas, me dijo que tenía que suceder un milagro. Tiene comprometido el corazón, funciona al 20%; tiene problemas de hipertensión, un pulmón comprometido y tiene una gangrena que le atacó el brazo. Esa sangre retenida circuló y le causó daños en el cerebro, corazón, riñones e hígado", dice su padre.

Finalmente, la resistencia de Daniela no fue suficiente frente al daño irreversible que dejó el terremoto del 10 de agosto.

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