Metrópoli | 15-08-26 | 10:17 |

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC) informó que para este sábado 15 de agosto se tiene previsto una concentración del Movimiento Independiente del Sombrero a las 10 horas en el Zócalo, con el propósito de invitar a los habitantes de la Ciudad de México a conocer el "Movimiento Independiente del Sombrero", así como a incorporarse en calidad de simpatizantes o voluntarios para participar en actividades de voluntariado.

El grupo Solidaridad Militante con Cuba estará las 11 horas en el Zócalo, a 100 años del nacimiento de Fidel Castro realizarán la jornada "¡La solidaridad no se detiene!", en la que Ilevarán a cabo diversas actividades artísticas culturales; así como acopio de alimentos y medicamentos.

Representantes de la iniciativa Libertad para Morir se reunirán a las 12 horas, en el Centro Nacional de las Artes, para la recolección de firmas a favor de la propuesta ciudadana "Ley de Asistencia Médica para Morir en la Ciudad de México", la cual busca permitir que pacientes con enfermedades avanzadas o incurables reciban asistencia para una muerte digna.

La Asamblea por el Común y Contra la Guerra se reunirá a las 11 horas, en el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, en la colonia Xoco, a casi 12 años de la desaparición forzada de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, realizarán una reunión con la finalidad de coordinar las acciones a seguir para continuar con la exigencia de esclarecimiento de los hechos.

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El grupo Plataforma 420 se manifestará al mediodía, en el Monumento a la Madre, en avenida Cuauhtémoc y División del Norte y en Gran Canal y Circuito Interior; para una jornada itinerante de recolección de firmas y difusión de derechos cannábicos, talleres de reducción de riesgos y daños; así como charlas sobre derechos humanos y legislación cannábica.

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Aficionados del Club Toluca se reunirán en el Ángel de la Independencia a las 12 horas para trasladarse en caravana rumbo al Estadio Banorte, en donde se disputará el partido del

La Comunidad Indígena Otomí Residente de la Ciudad de México se reunirá a las 16 horas en el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, en Xoco, para sostener una reunión para organizar y coordinar la "Gira de la vida", el recibimiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional Capítulo México y el "Encuentro de resistencias y rebeldías 2026".

afcl

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