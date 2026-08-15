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La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC) informó que para este sábado 15 de agosto se tiene previsto una concentración del Movimiento Independiente del Sombrero a las 10 horas en el Zócalo, con el propósito de invitar a los habitantes de la Ciudad de México a conocer el "Movimiento Independiente del Sombrero", así como a incorporarse en calidad de simpatizantes o voluntarios para participar en actividades de voluntariado.
El grupo Solidaridad Militante con Cuba estará las 11 horas en el Zócalo, a 100 años del nacimiento de Fidel Castro realizarán la jornada "¡La solidaridad no se detiene!", en la que Ilevarán a cabo diversas actividades artísticas culturales; así como acopio de alimentos y medicamentos.
Representantes de la iniciativa Libertad para Morir se reunirán a las 12 horas, en el Centro Nacional de las Artes, para la recolección de firmas a favor de la propuesta ciudadana "Ley de Asistencia Médica para Morir en la Ciudad de México", la cual busca permitir que pacientes con enfermedades avanzadas o incurables reciban asistencia para una muerte digna.
La Asamblea por el Común y Contra la Guerra se reunirá a las 11 horas, en el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, en la colonia Xoco, a casi 12 años de la desaparición forzada de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, realizarán una reunión con la finalidad de coordinar las acciones a seguir para continuar con la exigencia de esclarecimiento de los hechos.
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El grupo Plataforma 420 se manifestará al mediodía, en el Monumento a la Madre, en avenida Cuauhtémoc y División del Norte y en Gran Canal y Circuito Interior; para una jornada itinerante de recolección de firmas y difusión de derechos cannábicos, talleres de reducción de riesgos y daños; así como charlas sobre derechos humanos y legislación cannábica.
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Aficionados del Club Toluca se reunirán en el Ángel de la Independencia a las 12 horas para trasladarse en caravana rumbo al Estadio Banorte, en donde se disputará el partido del Atlante vs Toluca.
La Comunidad Indígena Otomí Residente de la Ciudad de México se reunirá a las 16 horas en el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, en Xoco, para sostener una reunión para organizar y coordinar la "Gira de la vida", el recibimiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional Capítulo México y el "Encuentro de resistencias y rebeldías 2026".
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