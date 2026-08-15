La Secretaría de Movilidad (Semovi) estableció el proceso anual de Revista Vehicular 2026 para las unidades que prestan los servicios de transporte de carga público, mercantil y privado, así como de pasajeros.

En la Gaceta Oficial capitalina se expone que el procedimiento estará integrado por dos etapas: la revisión documental, que estará a cargo de la Semovi, y la inspección físico-mecánica, que deberán realizar las unidades en talleres que cuenten con autorización de la dependencia.

El proceso de revisión documental comenzará el próximo lunes 17 de agosto y se llevará a cabo de manera escalonada, de acuerdo con la terminación de las placas.

Los vehículos cuyas placas terminen en 5, 6 y 7 podrán realizar el trámite del 17 de agosto al 11 de diciembre de 2026.

podrán realizar el trámite del 17 de agosto al 11 de diciembre de 2026. Para las unidades con terminación 8, 3 y 4 , el periodo comenzará el 24 de agosto y concluirá también el 11 de diciembre.

, el periodo comenzará el 24 de agosto y concluirá también el 11 de diciembre. Finalmente, los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 9 y 0 podrán iniciar el procedimiento a partir del 31 de agosto y tendrán hasta el 11 de diciembre para completar esta etapa.

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¿Cuánto cuesta la Revista Vehicular 2026?

Antes de iniciar el trámite, los permisionarios y concesionarios deberán realizar el pago de derechos de Revista Vehicular, con una línea de captura emitida por la Secretaría de Administración y Finanzas.

Para este año, el monto establecido es de mil 716 pesos, luego de la aplicación del beneficio fiscal de condonación parcial contemplado para este trámite.

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El pago deberá efectuarse 72 horas antes de iniciar el proceso de revisión documental.

Los contribuyentes podrán obtener el Formato Múltiple de Pago a la Tesorería a través del portal de la Secretaría de Administración y Finanzas, mediante las claves correspondientes al trámite.

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¿Qué documentos deberán presentar?

Una vez realizado el pago, los concesionarios o permisionarios deberán ingresar al sistema habilitado por la Semovi con el número de matrícula y número de serie vehicular.

También tendrán que proporcionar un correo electrónico, un número telefónico de 10 dígitos y la capacidad de la unidad para transportar pasajeros o carga.

Posteriormente deberán digitalizar y cargar en formato PDF la documentación requerida, en archivos individuales que no superen los 500 kilobytes.

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Entre los documentos solicitados se encuentra una identificación oficial vigente del concesionario o, en caso de tratarse de una persona moral, de su representante; una póliza de seguro vigente y un comprobante de domicilio con una antigüedad no mayor a tres meses, cuando el domicilio no aparezca en la identificación oficial.

También deberán presentar la factura de origen que acredite la propiedad de la unidad, debidamente endosada cuando corresponda, o una carta factura con una vigencia no mayor a tres meses. Este documento será solicitado exclusivamente a quienes no hayan cumplido con la Revista Vehicular 2025.

La Semovi precisó que el sistema únicamente permitirá cargar la documentación cuando previamente se hayan efectuado los pagos de derechos de Revista Vehicular correspondientes a 2026, 2025 y 2024, además de contar con tarjeta de circulación vigente y con la concesión o permiso correspondiente vigente.

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Habrá inspección físico-mecánica

El trámite no terminará con la entrega de documentos. Las unidades también deberán pasar por una inspección físico-mecánica, la cual será realizada en talleres que cuenten con permiso otorgado por la Semovi.

La dependencia estableció que el sistema confirmará, en un plazo máximo de un día hábil, la recepción de la información enviada para su revisión documental.

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En caso de que los datos proporcionados no permitan completar el registro, los concesionarios o permisionarios deberán regularizar su situación documental antes de continuar con la Revista Vehicular.

Para ello, podrán acudir a la Dirección de Transporte de Carga y Especializado, ubicada en avenida Álvaro Obregón 269, segundo piso, colonia Roma Norte, alcaldía Cuauhtémoc, en un horario de 09:00 a 15:00 horas, de lunes a viernes.

La Semovi recalcó a los transportistas revisar cuidadosamente los documentos antes de enviarlos, ya que deberán encontrarse limpios y legibles, sin manchas, tachaduras, rayaduras o mutilaciones. Asimismo, el sistema rechazará archivos que no sean cargados en el formato PDF establecido.

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