El deporte y la moda volvieron a encontrarse en uno de los escenarios más importantes de la industria. Diana Flores, campeona mundial y capitana de la Selección Mexicana de Flag Football, hizo su debut en la pasarela de Paris Fashion Week al desfilar para la diseñadora Feng Chen Wang, luciendo un look creado en colaboración con Under Armour.

La participación de la atleta mexicana ocurrió durante la presentación de la colección Spring/Summer 2027, titulada Dreaming of Spring, donde la diseñadora exploró el encuentro entre Oriente y Occidente a través de prendas que mezclan funcionalidad deportiva, siluetas contemporáneas y libertad de movimiento.

¿Quién es Diana Flores?

Diana Flores es una de las deportistas mexicanas con mayor proyección internacional. Es quarterback y capitana de la Selección Mexicana de Flag Football, disciplina en la que ha conquistado campeonatos mundiales y que debutará como deporte olímpico en Los Ángeles 2028.

Además de sus logros deportivos, se ha convertido en embajadora global de Under Armour y en una de las principales voces para impulsar el crecimiento del flag football a nivel internacional.

Así fue el look de Diana Flores en Paris Fashion Week

Para su debut en la pasarela, Diana llevó un conjunto diseñado por Feng Chen Wang en colaboración con Under Armour, donde la estética deportiva se fusionó con elementos de alta moda.

El look estuvo compuesto por un bralette negro, acompañado de un pantalón amplio de rayas diplomáticas con silueta relajada y cintura ajustable. La pieza protagonista fue una chaqueta cropped de volumen oversize, confeccionada en el mismo tejido oscuro y contrastada con un cuello estructurado en azul claro que aportó dimensión al diseño.

[Publicidad]

El estilismo se completó con tenis blancos de Under Armour, un bolso de inspiración utilitaria y gafas oscuras rectangulares, reforzando el equilibrio entre rendimiento deportivo y diseño contemporáneo.

Foto: Cortesía Under Armour

Leer también: Pomellato revela Stile Libero, una colección de Alta Joyería

La alianza entre Under Armour y Feng Chen Wang

La aparición de Diana Flores formó parte de la presentación oficial de la colaboración de largo plazo entre Under Armour y Feng Chen Wang, una alianza que busca combinar innovación deportiva, creatividad y distintas perspectivas culturales.

[Publicidad]

Bajo el concepto Dreaming of Spring, la colección presentó prendas que reinterpretan el sportswear con una visión experimental, manteniendo la funcionalidad característica de la firma deportiva mientras incorpora la identidad arquitectónica de la diseñadora china.

Diseñadora Feng Chen Wang. Foto: Instagram @fengchenwang_feng

Con este debut en Paris Fashion Week, Diana Flores suma un nuevo momento internacional a su trayectoria y demuestra cómo el deporte mexicano continúa abriendo espacio en industrias como la moda.

Su participación también refleja una tendencia cada vez más fuerte: las marcas deportivas apuestan por atletas que trascienden la competencia para convertirse en referentes de estilo, cultura e inspiración dentro y fuera de las canchas.

[Publicidad]

Leer también: Los looks de J-Hope y Jimin que conquistaron Paris Fashion Week

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters/