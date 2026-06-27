Encontrar un pantalón que favorezca tu figura y que sobre todo te aporte comodidad, puede parecer complicado. Sin embargo, existe un corte que se adapta a cualquier cuerpo y, además, lo estiliza visualmente.

Si quieres saber cuál es este modelo que además disimula la pancita y alarga las piernas, en De Última te lo contamos todo.

¿Qué corte de pantalón le queda bien a todas?

El pantalón wide leg es la mejor opción para lucir más delgada y más alta. Según el blog de la marca de ropa Most Jeans, este corte se caracteriza por tener una silueta ligeramente triangular.

Pero también resulta favorecedor y cómodo por su diseño de cadera y piernas amplias, que crean una línea recta en la silueta y alargan las piernas. Y al ser anchos, ofrecen libertad de movimiento en cada paso.

El pantalón wide leg es amplio desde la cintura hasta las piernas anchas, lo que aporta movimiento al caminar. Foto: Shein

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¿Por qué tener un pantalón wide leg en tu armario?

El pantalón wide leg hará que te veas más alta y delgada por las siguientes razones:

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Tiro alto

El tiro alto es la clave para lucir delgada, pues la cintura del pantalón cubre el vientre a la altura del ombligo. Y gracias a que el corte es amplio, la zona de la cadera no se ciñe, evitando pliegues o volúmenes innecesarios.

De igual manera, este corte crea una línea continua, lo que hace que las piernas se vean más largas.

Caída fluida

Con las piernas amplias de este tipo de pantalón, según explica el blog de C&A, la figura inferior parece recta y gana mayor espacio para moverte. Dicho efecto desvía la atención hacia la parte baja, por lo que la prenda puede se protagonista en tus looks.

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¿Cómo usar un pantalón wide leg?

Un pantalón wide leg no es complicado de combinar; para crear un atuendo balanceado y armónico, donde la parte superior no compita con la inferior, te recomendamos llevarlo así:

Con camisas ajustadas para marcar la cintura; funcionan mejor si se fajan.

Tacones en punta triangular para reforzar el efecto de piernas largas y estilizadas.

Evita las sandalias o zapatos con plataforma porque acortan el efecto visual alargado.

Con cinturones para enmarcar el tiro alto.

Con un top monocromático para seguir el efecto de línea continua y que la silueta se agrande.

Combina tu wide leg con blusas ajustadas y fajadas, junto a unos tacones para alargar y estilizar las piernas. Foto: Shein

Aunque cualquier persona puede vestir estos pantalones, los expertos de Most Jeans indican que hacen destacar más a los cuerpos de complexión ancha, con hombros amplios o de cintura poco enmarcada.

¡Ya lo sabes! Un pantalón wide leg no te puede faltar en el armario esta temporada.

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