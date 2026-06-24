Las tendencias de cabello cambian constantemente, pero pocas logran combinar estilo y versatilidad como el cloud cut. Se trata de un estilo ligero, pero que aporta volumen y se adapta a cualquier rostro.

Si estás pensando en pedírselo a tu estilista, te compartimos 5 versiones para destacar tus facciones con sus capas suaves y estratégicas.

¿Qué estilos de cabello "cloud cut" le quedan bien a todas?

A través de su perfil de Instagram, el hair creative Jesus De Paula explica que el estilo "cloud cut" se caracteriza por incorporar capas suaves e invisibles, ello para crear un efectos similar a las nubes pero en el pelo.

Long bob "cloud cut"

La tendencia "cloud cut" queda a la perfección con el long bob que, de acuerdo con el salón de belleza Llongueras, combina volumen y movimiento para crear un look equilibrado.

Long bob "cloud cut". Foto: Imagen generada con IA

Mariposa "cloud cut"

La marca de belleza L'Oréal explica que el corte mariposa se caracteriza por su estructura en capas estratégicamente distribuidas, mismas que combinan mechones más cortos alrededor del rostro y capas largas en el resto del pelo.

Precisamente, ese efecto "despeinado" es lo que hace que luzca como una nube suave.

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Mariposa "cloud cut". Foto: Imagen generada con IA

Midi "cloud cut"

Para esta tercera opción, la marca de productos de bella Termix señala que el corte MIDI suele ubicarse entre la mitad del cuello y los hombros, convirtiéndose en una versión discreta del "cloud cut".

Otra de sus ventajas es que permite realizar ajustes con facilidad si el resultado no te dejo satisfecha.

Midi "cloud cut". Foto: Instagram @rubi_ahsalon

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French bob "cloud cut"

Por otra parte, los expertos de L'Oréal detallan que este corte va a la altura de la mandíbula, las puntas son ligeramente redondeadas hacia el interior y puede combinarse con flequillo recto hasta las cejas.

La fusión del french bob con la tendencia "cloud cut" proyecta un look elegante, sofisticado y práctico de peinar.

French bob "cloud cut". Foto: Imagen generada con IA

Wolf "cloud cut"

Finalmente, según la marca Revlon, el wolf "cloud cut" se distingue por su estilo desenfadado, al alternar capas irregulares. Por lo general, se realizan en los laterales y en la parte trasera de la cabeza para construir el volumen.

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El resultado es un look moderno con un toque rebelde y glam en el cabello, al mismo estilo de los años 80, y de bajo mantenimiento.

Wolf "cloud cut". Foto: Instagram @peluqueria_encarna_moreno_

¿Cómo peinar el estilo de cabello "cloud cut"?

Aunque pocos, el estilo "cloud cut" requiere ciertos cuidados para conservar el efecto de volumen y movimiento.

Por lo anterior, se recomienda utilizar productos diseñados para controlar el frizz y texturizar el pelo, como espumas y cremas que definan su forma esponjosa.

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Asimismo, se sugiere evitar que las raíces pierdan volumen, y la mejor opción para ello es usar un dry shampoo. Además de estilizarlo, remueve la suciedad acumulada en el cuero cabelludo.

Otro tip es despuntar el pelo periódicamente para mantener las capas definidas y prevenir la aparición de puntas abiertas. A su vez, esto permite que el cloud cut luzca saludable.

Si llevas tiempo pensando en renovar tu imagen, la tendencia cloud cut es la mejor alternativa para llevar este verano.

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