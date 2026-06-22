El vinagre es mayormente conocido por ser un ingrediente de cocina. Sin embargo, desde hace tiempo se ha convertido en uno de los remedios caseros más populares para el cuidado capilar. Si quieres saber para qué sirve aplicarlo en el cabello y cómo hacerlo, en De Última te lo contamos.

La acidez del vinagre regula el pH capilar. Foto: Unsplash

¿Cuáles son los beneficios de aplicar vinagre en el cabello?

El vinagre no solo está presente en la cocina, también tiene lugar en las rutinas de belleza, específicamente en el cuidado capilar.

La acidez del vinagre de manzana puede ayudar a eliminar los residuos de productos para el cabello o la suciedad acumulada durante el día en los folículos. De igual manera, equilibra el pH capilar y deja una cabellera con un aspecto hidratado, sin frizz y muy brilloso.

Además de cuidar la salud del cabello, este remedio casero puede combatir la caspa, ya que elimina las células muertas y exceso de grasa en el cuero cabelludo gracias a su acidez.

Por otro lado, es importante mencionar que el vinagre de manzana en el cabello no sustituye los tratamientos dermatológicos, sino es un complemento para tratarlo.

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¿Cómo aplicar el vinagre de manzana en el cabello?

Para conseguir un cabello:

Brilloso

Saludable

Sin frizz

Sigue los siguientes pasos para notar un antes y un después en tu melena:

Diluye una o dos cucharadas de vinagre de manzana en una taza de agua. Lava tu cabello como normalmente lo haces. Aplica el vinagre de manzana con agua sobre el cuero cabelludo y el largo del cabello. Deja actuar durante cinco minutos. Si estás tratando la caspa, puedes dejarlo hasta 30 minutos. Enjuaga muy bien tu cabello con agua fría o tibia. ¡Y listo! Tu cabello brillará al instante.

Es importante diluir el vinagre en agua para disminuir su acidez y evitar daños en el cuero cabelludo. Foto: Unsplash

¿Aplicar vinagre de manzana en el cabello causa daños?

Recuerda que el vinagre de manzana contiene niveles altos de acidez, por lo que se recomienda realizar este remedio casero una vez por semana o cada quince días.

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En caso de exceder su uso, el cuero cabelludo presentará malestares como la irritación; de ser el caso, suspende su uso.

A la hora de aplicar el vinagre en la cabeza evita el contacto directo con los ojos, de ser así, enjuaga inmediatamente con abundante agua.

Si notas que tu cabello tiene mucho frizz, está opaco y seco, el remedio casero de vinagre puede reducir esos daños. Foto: Unsplash

¡Y listo! Aplicar vinagre de manzana en el cabello puede ser la mejor opción para complementar tu rutina de cuidado capilar. Lleva a cabo el uso de este remedio casero con cuidado y sé paciente con los resultados.

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