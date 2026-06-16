Las canas requieren cuidados especiales y más durante el verano porque se exponen a altas temperaturas, a los químicos de las albercas y a la sal del mar, lo que provoca que este tipo de cabello pierda brillo, se reseque e incluso se quiebre.

Por eso, si quieres que luzcan radiantes en la temporada, te decimos cuáles son los cuidados que no pueden faltar en tu rutina.

¿Cuáles son los principales daños de las canas este verano?

De acuerdo con la marca Garnier, la aparición de canas es un proceso natural y relacionado con la disminución de la melanina, pigmento responsable de dar color al pelo.

Con el paso de los años, durante periodos de estrés intenso y debido a deficiencias de vitaminas, las células encargadas de producir melanina reducen su actividad, lo que provoca la aparición y el crecimiento de cabellos grises o blancos.

Sin embargo, los efectos no se limitan al color; a medida que avanza el encanecimiento, la fibra capilar suele volverse porosa y el cuero cabelludo produce menos aceites naturales, provocando una textura seca, áspera y difícil de manejar.

Además, al disminuir la producción de melanina, el pelo reduce parte de su protección natural frente a los rayos solares, volviéndose más vulnerable a factores externos.

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Por la anterior razón, es importante adoptar una buena rutina de cuidado capilar cuando aparecen las canas, apoyándote de productos que mantengan el brillo, la suavidad y la salud.

Las canas, a diferencia del resto de cabello, son más frágiles y propensas a romperse. Foto: Unsplash

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¿Cómo cuidar las canas este verano?

La marca de productos naturales Mïmare explica que uno de los principales retos para quienes tienen canas durante el verano es evitar la aparición de tonos amarillentos; por ello, recomienda utilizar productos formulados específicamente para este tipo de cabello.

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Además, sugieren que contengan ingredientes que ayuden a purificar el cuero cabelludo, eliminar las impurezas y neutralizar los reflejos amarillos.

Otro pasó importante es aplicar un protector capilar con filtro UV antes de exponerse al sol, pues preservará el color y reducirá los daños ocasionados por la radiación.

Un artículo de la marca Garnier sugiere que, cuando no se cuenta con los productos necesarios para proteger las canas de los rayos solares, una alternativa sencilla es utilizar sombreros, gorras o cualquier accesorio que cubra la cabeza.

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Asimismo, es clave mantenerlas hidratadas con mascarillas nutritivas, mismas que contribuyen a que el cabello conserve su suavidad y brillo, incluso después de pasar mucho tiempo dentro de la alberca o el mar.

¡Ojo! Los expertos advierten que se debe evitar el lavado de las canas con agua caliente, puesto que reseca la fibra capilar y afecta la apariencia del color, cambiando sus pigmentos por amarillo, naranja o café. Lo mejor es utilizar agua tibia o fría para conservar la hidratación natural del cabello.

Y aunque este detalle suele pasar desapercibido, la elección del cepillo también influye en las condiciones de las canas. Por lo que se recomienda utilizar peines de dientes anchos, que ayudan a desenredarlo con mayor suavidad.

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Finalmente, la marca de cuidados capilares Ballerina señala que otras recomendaciones clave son reducir el uso de herramientas de calor como secadoras, planchas y rizadores. Si esto es inevitable, aplica siempre un protector térmico.

Con estos tips podrás disfrutar el verano sin poner en riesgo tus canas, ya que así de sencillo mantendrás un pelo saludable durante tus vacaciones.

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