No todos los cortes de cabello tienen el mismo efecto. Mientras algunos pueden hacer que una melena fina luzca aún más plana, otros están diseñados para aportar movimiento, textura y una sensación visual de mayor densidad.

La buena noticia es que las tendencias de 2026 favorecen precisamente ese efecto. Los cortes en capas estratégicas, las siluetas con volumen natural y los estilos inspirados en los años 70 y 90 se han convertido en aliados para quienes buscan que su cabello se vea más abundante.

Si estás pensando en un cambio de look este verano, estos son algunos de los cortes que los estilistas recomiendan para ganar volumen de manera instantánea.

Italian bob, el clásico que nunca falla

El Italian bob sigue consolidándose como uno de los cortes más favorecedores para el cabello fino. A diferencia del bob tradicional, esta versión apuesta por una longitud ligeramente más larga, generalmente a la altura de la mandíbula o los hombros, con puntas suaves y movimiento natural.

Su principal ventaja es que concentra el peso del cabello en una sola zona, creando una apariencia más densa y abundante. Además, funciona tanto con acabado pulido como con ondas suaves.

Foto: Instagram @alyssonrichardhair , @nurettinyalcinofficial

Butterfly cut, volumen sin perder longitud

Para quienes no quieren despedirse del cabello largo, el butterfly cut sigue siendo una de las mejores opciones. Este corte se caracteriza por capas largas y estratégicas alrededor del rostro que generan movimiento y dimensión sin sacrificar centímetros.

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El resultado es una melena mucho más ligera visualmente, pero con una sensación de volumen desde la raíz. Es ideal para quienes buscan un cambio visible sin hacer una transformación radical.

Foto: Instagram @fadiijabra, @studio_italocolantuono

Bixie, la mezcla perfecta entre pixie y bob

El bixie combina lo mejor de dos mundos: la frescura del pixie y la versatilidad del bob. Su estructura permite crear textura fácilmente, algo que beneficia especialmente a quienes tienen cabello fino.

Gracias a sus capas suaves y su forma desenfadada, este corte genera volumen natural incluso con un peinado mínimo. Además, es una excelente opción para quienes buscan un look moderno y de bajo mantenimiento.

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Foto: Instagram @faick_hair, @kultura_moscow

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Soft shag, el regreso de las capas estratégicas

Las capas vuelven a ser protagonistas, pero ahora en una versión más suave y elegante. El soft shag conserva el espíritu desenfadado del corte original, pero con transiciones mucho más sutiles que favorecen diferentes tipos de rostro.

Las capas crean movimiento y elevan visualmente la raíz, lo que ayuda a que el cabello se vea más abundante. También funciona muy bien con ondas naturales o peinados texturizados.

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Foto: Instagram @arcscissors, @cchairstyling

Clavicut, el corte que estiliza y aporta cuerpo

El clavicut debe su nombre a la altura en la que termina: justo sobre la clavícula. Esta longitud intermedia se ha convertido en una de las favoritas porque ofrece la sensación de una melena más gruesa sin perder versatilidad.

Su estructura ayuda a que las puntas luzcan más densas, mientras que el largo permite realizar distintos peinados. Es una opción elegante, atemporal y fácil de mantener.

¿Qué corte elegir si tienes cabello fino?

Aunque todo depende de la textura y forma natural del cabello, los expertos coinciden en que los cortes que concentran peso, incorporan capas estratégicas y aportan movimiento suelen ser los más favorecedores.

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La clave no está únicamente en cortar más corto, sino en encontrar una estructura que trabaje a favor de la densidad visual del cabello. Porque, en muchos casos, el volumen no depende de cuánto cabello tienes, sino de cómo está cortado.

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