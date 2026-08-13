La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) dio a conocer la detención de cinco personas, en dos hechos distintos, por estar relacionadas con el delito de despojo de inmuebles en las alcaldías Tláhuac y Álvaro Obregón.

Tres sujetos fueron detenidos por un caso registrado en la colonia Barrio Santiago Sur, en la demarcación Tláhuac. De acuerdo con el reporte policial, los sujetos fueron sorprendidos mientras realizaban trabajos de excavación al interior de la propiedad.

La intervención ocurrió después de que la persona que se identificó como propietaria del inmueble solicitó el apoyo de la policía y denunció que varias personas habían ingresado al predio sin su consentimiento.

Elementos de la SSC acudieron al sitio, ubicado en la calle José de la Cuesta, tras recibir un reporte de los monitoristas del Centro de Comando y Control (C2) Oriente.

En el lugar, los uniformados localizaron a tres hombres —de 54, 47 y 40 años de edad— dentro del terreno. Al entrevistarse con el denunciante, éste señaló directamente a los individuos y explicó que momentos antes habían ingresado al inmueble sin su autorización.

En otro hecho, dos sujetos señalados como posibles responsables de despojar de un departamento a su propietario, en la alcaldía Álvaro Obregón, fueron capturados.

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“La acción policial se realizó luego de que los uniformados del cuadrante fueron alertados de que, a través del número de emergencias 911, se reportó la invasión de un inmueble ubicado en la avenida Centenario, en la colonia Lomas de Plateros, a donde se trasladaron de inmediato para verificar la denuncia”, indicó la SSC a través de un comunicado.

Al arribar, un hombre de 37 años de edad, que se identificó como ciudadano uruguayo, refirió a los policías que sus vecinos lo llamaron e informaron que dos sujetos habían ingresado a su departamento y se escuchaban ruidos, por lo que solicitó el apoyo.

Los oficiales ingresaron a la vivienda, momento en el que uno de los sujetos aventó una mochila tipo cangurera a espaldas del edificio y trató de salir; sin embargo, ambos fueron detenidos.

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Al realizar una revisión a la mochila recuperada, los uniformados hallaron un arma de fuego corta con un cargador y cinco cartuchos útiles, así como 38 envoltorios de una sustancia en piedra cristalina y un teléfono celular.

Con información de Juan Carlos Williams

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