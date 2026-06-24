En el mes de junio es toda una tradición que diversas marcas de moda lancen colecciones especiales para celebrar el orgullo. El Pride 2026 no es la excepción, ya que hay desde playeras con mensajes positivos hasta relojes con referencias a los colores del arcoíris.

Varias firmas aprovechan también para refrendar su compromiso con la comunidad LGBT+, a través de donaciones a programas u organizaciones que buscan impulsar tanto la inclusión como la creación de espacios seguros para todos.

1. Levi’s

Bajo el nombre de “Rodamos Juntos”, la firma estadounidense rinde homenaje a los clubes de motociclistas queer, los cuales se convirtieron en una comunidad protectora y, más tarde, en símbolos de solidaridad. Ese legado biker se traduce en piezas con mucha fuerza.

La colección incluye chamarras de mezclilla con parches bordados, unos jeans 501 con estoperoles, unas chaparreras de algodón con remaches, así como playeras estampadas con referencias al Rainbow Motorcycle Club y con el logo de la marca en los colores del arcoíris.

Foto: Cortesía Levi's

2. American Eagle

Su colección Pride 2026 retoma la idea de que cada persona debe poder expresarse sin etiquetas y llevar la ropa que la haga sentirse libre. La línea incluye tops tipo bandana, shorts tejidos con los colores del arcoíris, playeras polo con franjas multicolores y jeans con parches.

También presentan accesorios como calcetas, pulseras, collares y gorras, con detalles luminosos. A través de su alianza con la organización Inspira Cambio A.C., la marca respalda iniciativas que promueven la diversidad y la creación de espacios seguros e inclusivos.

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Foto: American Eagle

3. Guess Watches

Para celebrar la individualidad, la marca lanza tres relojes de edición especial, los cuales tienen detalles de los colores del arcoíris en la correa, la esfera o el marco. Los diseños para mujer cuentan con sutiles brillantes, mientras que el de hombre destaca por su caja transparente.

Esta colección no solo celebra el orgullo, sino también una alianza de seis años con The Trevor Project, organización líder en prevención del suicidio y manejo de crisis para jóvenes LGBT+, a la cual la firma donará 25 mil dólares como parte de esta colaboración.

Foto: Cortesía Guess

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4. Old Navy

La temática de este movimiento se apodera de los diseños de la marca californiana a través de playeras estampadas con mensajes como “Amor es Amor” y “Orgullosamente Yo”, además de diseños con referencias a activistas como Harvey Milk y los disturbios de Stonewall en 1969.

Este año, también hay piezas para las más pequeñas, como vestidos de tul en los colores del arcoíris, pantalones amplios con franjas en tonos pastel, suéteres tejidos con degradados, camisetas con imágenes de Cher y tenis con acabados multicolor.

Foto: Cortesía Old Navy

5. Calvin Klein

Desde 2018, esta firma presenta cada año una línea para celebrar el orgullo LGBT+. Esta vez, bajo el lema “Orgullo Liberado”, se reunieron a tres creadores (un artista, un coreógrafo y un modelo) para dar forma a una iniciativa que invita a expresarse libremente.

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La colección Pride 2026 se integra por bralettes y undies con elásticos en los colores del arcoíris, bóxers para hombre en las mismas tonalidades, playeras con un logo multicolor de la marca, además de gorras en colores rosa, morado, blanco y negro.

Foto: Calvin Klein

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