Cada junio, el maquillaje se convierte en una de las formas más creativas de expresión durante las celebraciones del Pride. Glitter, delineados gráficos, cristales, estrellas y los colores del arcoíris salen de las pasarelas y las redes sociales para inspirar looks que destacan por su originalidad.

Si buscas ideas para tu próximo evento, desfile o fiesta, estas propuestas pueden servirte de inspiración.

1. Estrellas pastel para un look dreamy

Este maquillaje apuesta por sombras suaves en tonos rosa, lila, azul y verde aplicadas alrededor de los ojos. El detalle protagonista son las pequeñas estrellas adheridas sobre y debajo de las pestañas, que aportan un efecto etéreo y romántico. Es perfecto para quienes buscan un look divertido sin saturar el rostro de color.

Foto: Instagram @meyloetta

2. Glitter sunset en tonos vibrantes

Los colores cálidos se mezclan con rosas intensos, naranjas y destellos brillantes para crear un maquillaje inspirado en un atardecer. El blush marcado y los toques de glitter repartidos por párpados y mejillas hacen que el resultado sea llamativo, luminoso y muy festivalero.

Foto: Instagram @dindaysha

3. Lágrimas arcoíris

Una de las propuestas más icónicas para el Pride. Este maquillaje recrea un efecto de lágrimas multicolor que caen desde la línea inferior de las pestañas. Los tonos del arcoíris se combinan con delineado negro y pestañas voluminosas para lograr un look artístico que celebra la diversidad de forma directa y creativa.

Foto: Instagram @elisahernandezmakeup

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4. Arcoíris con estrellas y cristales

Aquí el color se extiende desde las sienes hasta parte de la frente con una mezcla difuminada de tonos pastel. Las estrellas blancas y los pequeños cristales adhesivos añaden dimensión y un acabado fantasioso. Es ideal para conciertos, marchas o fiestas donde quieras que tu maquillaje sea el centro de atención.

5. Delineados gráficos multicolor

Para quienes aman las propuestas más editoriales, este look combina delineados en diferentes colores neón alrededor de los ojos. El toque estrella en rojo y los contrastes vibrantes crean un maquillaje moderno, artístico y muy fotogénico que puede adaptarse fácilmente a cualquier combinación de colores.

Foto: Instagram @dangerouspapii

6. Glitter holográfico total

Si buscas una opción extra llamativa, apuesta por sombras holográficas, pigmentos iridiscentes y destellos en diferentes tonos. Puedes combinar colores como azul, morado, rosa y verde para crear un efecto brillante que refleje la luz desde cualquier ángulo y capture toda la esencia festiva del Pride.

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Foto: Instagram @ivanrojasescuela

Porque el Pride también es una celebración de la libertad para expresarte como quieras, estas propuestas demuestran que no hay reglas cuando se trata de color, creatividad y autenticidad.

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