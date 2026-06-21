Los labiales se convierten en protagonistas este verano, acaparando la atención tanto en looks sencillos como coloridos. Y es que no sólo proyectan una vibra radiante, sino que también expresan personalidad y estilo.

Así que si buscas nuevos tonos para llevar en tu día a día, en De Última te compartimos los mejores de la temporada.

¿Qué tonos de labiales llevar en verano?

Los labiales que sin duda llamarán la atención este verano son los que ofrezcan acabados brillantes o satinados, puesto que aportan jugosidad y un aspecto hidratado. Dichas cualidades proyectan una imagen fresca, más juvenil y mejor cuidada.

1. Coral

Cuando se piensa en colores veraniegos, el coral es uno de los primeros que destaca. Este tono, además de vibrante, representa alegría y en el maquillaje refleja calidez.

Si prefieres llevar un look más natural, el rosa coral en tus labios será el centro de atención, por lo que no necesitarás de más maquillaje. Aunque este tono puede ser intimidante, no te preocupes, favorece a cualquier tono de piel.

Labial color coral. Foto: Unsplash

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2. Durazno

El durazno se convertirá en tu favorito si prefieres los maquillajes cálidos. Gracias a su tonalidad, una mezcla entre rojo y naranja, devuelve el brillo a los labios. Y es perfecto para usarlo los días soleados.

Este tipo de labiales favorecen cualquier tono de piel, y sin problema puedes usarlos de día o de noche.

Labial durazno. Foto: Unsplash

3. Terracota suave

El terracota -al ser una fusión entre anaranjado, café y rojo- es uno de los tonos favoritos del verano. También es ideal si disfrutas los maquillajes en colores neutros.

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Este labial puede hacer que tu makeup se vea elegante, sin perder frescura. Además, complementa a la perfección a las pieles medias y profundas.

Labial terracota suave. Foto: Unsplash

4. Rosa sandía

Aunque los corales parecen los más brillantes de nuestra lista, el labial rosa sandía es un acierto para quienes disfrutan maquillajes extravagantes.

Debido a la naturaleza de su pigmento, se sugiere llevarlo en un look natural y dejar que sea el centro de atención. Si lo combinas con sombras oscuras, puede verse cargado.

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Labial rosa sandía. Foto: Unsplash

5. Berry o mora

A pesar de que el berry es un tono muy oscuro, en verano es la mejor opción para esas noches especiales en la playa.

Y es que es un tono inspirado en las moras y las frambuesas, que en conjunto transmiten dulzura y sofisticación. Para adaptarlo a la temporada, es preferible usarlo en un acabado satinado.

Labial color berry o mora. Foto: Unsplash

Prueba todos estos labiales para el verano. Recuerda que el mejor siempre es el que te hace sentir más segura.

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