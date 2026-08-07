El 27 de diciembre de 2017, tres años después de la desaparición en Iguala de 43 jóvenes de la Normal Isidro Burgos, padres de los estudiantes impidieron a Ángel Aguirre Rivero el arranque de su precampaña para buscar una diputación federal.

Con gritos de “¡Asesino, asesino!”, los familiares de los estudiantes irrumpieron en el evento de arranque de precampaña del exgobernador, lo que le impidió al exmandatario su regreso a la política.

Este jueves, la Fiscalía General de la República (FGR) detuvo a Ángel Aguirre bajo acusaciones directas de ocultamiento de evidencias relacionadas con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

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Ángel Aguirre fue un político que transitó del viejo oficialismo del PRI a la izquierda que en su momento representó el Partido de la Revolución Democrática, que contaba con amplio arraigo en Guerrero.

Como funcionario menor en Guerrero, su suerte cambió el 28 de junio de 1995, cuando policías estatales asesinaron a 17 campesinos en el vado de Aguas Blancas, en el municipio de Coyuca de Benítez.

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Como resultado de ese episodio ocurrió la renuncia del gobernador Rubén Figueroa Alcocer, y fue el 12 de marzo de 1996 cuando el Congreso de Guerrero designó a Aguirre Rivero como gobernador sustituto.

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Sin embargo, el no ser postulado por su partido para competir ahora en las urnas por la gubernatura lo llevó a distanciarse y encontrar cobijo en el entonces PRD, que como tercera fuerza política en el país disputaba con amplias posibilidades la entidad federativa del sureste del país, donde tenía arraigo y fuerza militante.

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A pesar de que grupos internos del sol azteca cuestionaron su pasado priista y lo acusaron en repetidas ocasiones de encabezar un gobierno represor, Aguirre Rivero se hizo de la candidatura por el PRD y ganó la elección en 2011.

Antes de renunciar al cargo, luego de la crisis generada por la desaparición de los normalistas el 26 de septiembre de 2014, Ángel Aguirre también fue protagonista de polémica por su actuar frente a los desastres que causaron los huracanes Ingrid y Manuel, que golpearon la entidad en septiembre de 2013.

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Y es que un día antes el impacto de ambos fenómenos el gobernador ofreció una fiesta a la clase política de la entidad ignorando las alertas de la Conagua sobre la gravedad de las lluvias que se anunciaban.

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